Bloedtest kan ziekte van Alzheimer detecteren, tien jaar voor eerste symptomen Redactie

22 januari 2019

13u01

Bron: The Independent, Nature Medicine 0 Medisch Een bloedtest die naar tekenen van hersenschade speurt zou kunnen gebruikt worden om de ziekte van Alzheimer op te sporen en dit tot tien jaar voor de eerste symptomen opduiken.

In een studie van 247 mensen met een genmutatie waarvan we weten dat ze vroegdementie in gang steekt, hebben tests hogere en toenemende waarden van een specifiek eiwit onthuld. Bij 162 familieleden die een gezonde vorm van het gen erfden, bleek hetzelfde eiwit in mindere mate en stabiel in de tijd aanwezig.

Momenteel is er geen medicijn voor de behandeling van Alzheimer, maar deze vinding kan dokters helpen voorspellen wanneer hun patiënten symptomen zullen beginnen vertonen. “Deze test kan makkelijk opgenomen worden in een neurologisch onderzoek”, maakt dokter Brian Gordon van de universiteit van Washington zich sterk. “We hebben deze test gebruikt bij mensen met Alzheimer omdat we weten dat hun hersenen veel degeneratie ondergaan, maar de markeerder is niet specifiek voor Alzheimer. Hoge waarden van dit eiwit kunnen een teken zijn van veel verschillende neurologische aandoeningen en verwondingen.”

Zo kan de test ook gebruikt worden om hersenschade op te sporen die werd veroorzaakt door multiple sclerose, een beroerte of een trauma. Vooraleer de test klinisch kan gebruikt worden, moeten de vorsers vastleggen hoeveel van het eiwit in het bloed als normaal kan bestempeld worden en hoe snel de concentratie ervan mag toenemen vooraleer het verontrustend wordt. “Over enkele jaren kan deze test gebruikt worden om tekenen van hersenschade op te sporen. We staan nog niet op het punt dat we kunnen zeggen ‘over vijf jaar zal je dementie krijgen’, maar daar werken we wel naar”, stelt dokter Gordon. Het onderzoek verscheen in het vakblad Nature Medicine.