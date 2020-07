Bloedplasma met zwarte deeltjes aangetroffen in Nederland: “Belgen moeten zich geen zorgen maken” AW

03 juli 2020

09u59

Bron: NRC 0 Medisch Sinds 2011 werden er in Nederland wel tien tot zelfs twintig incidenten gemeld waarbij er in bloedplasma onverklaarbare zwarte deeltjes zweefden. Zorgwekkend, zeker als het probleem ligt bij het veelgebruikte apparaat dat bloedplasma afneemt. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar onder meer het Nederlandse NRC Handelsblad bij betrokken was.

Begin 2011 werden voor het eerst zwarte deeltjes in Nederlands bloedplasma opgemerkt. Daarna werden geen soortgelijke problemen meer gerapporteerd, maar de rapportage was ook niet verplicht. Hoeveel zakken bloedplasma zo'n zwarte deeltjes bevatten, is dus moeilijk te controleren. In ieder geval zou het vervuilde bloedplasma zijn toegediend bij zeker één patiënt. Die zou daar volgens de Nederlandse bloedbank Sanquin weinig van hebben ondervonden.



Of het Nederlandse bloedplasma - met of zonder zwarte deeltjes - bij een Belgische patiënt terecht kan zijn gekomen? “Nee, dat niet”, stelt Ine Tassignon, woordvoerder bij het Rode Kruis. “Als we bloedplasma toedienen bij Belgische patiënten is dat ook afkomstig van Belgische donoren." Dat stelt enigszins gerust, was het niet dat het probleem bij het bloedplasma-apparaat blijkt te liggen. Zo meldde Frankrijk in 2018 soortgelijke problemen bij hetzelfde bloedplasma-apparaat van de Amerikaanse fabrikant Haemonetics. “Belgen moeten zich geen zorgen maken”, stelt het Rode Kruis gerust. “Wij gebruiken geen apparaten van die fabrikant.”

Zwarte deeltjes

En vanwaar zijn die zwarte deeltjes dan afkomstig? Of nog belangrijker: wat gebeurt er als bloedplasma met zulke zwarte deeltjes toch bij een patiënt wordt toegediend? Wat er precies misliep bij het apparaat, is voorlopig onduidelijk. Er zijn onder meer resten van zink, nikkel, koper en koolstof aangetroffen in de zwarte deeltjes. Volgens Sanquin, de Nederlandse bloedbank, en de Amerikaanse fabrikant van het bloedplasma-apparaat breekt het lichaam de deeltjes automatisch af, omdat ze kleiner zijn dan een zesde millimeter. Ze publiceerden zelfs een officieel statement op hun website, naar aanleiding van het onderzoek van onder meer NRC, Die Zeit en de Miami Herald.

Maar toxicologen zijn daar helemaal niet zeker van. Zij vrezen dat het effect afhankelijk is van de hoeveelheid zwarte deeltjes. In het ergste geval bereiken de deeltjes via de bloedbaan de organen waar ze ontstekingen of zelfs kanker veroorzaken.