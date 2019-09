Bloed van vrouw wordt blauw door verdovingsmiddel PVZ

20 september 2019

11u01

Bron: CNN 1 Medisch In het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine is een voorval beschreven van een vrouw met een opmerkelijk symptoom. Het bloed van een 25-jarige patiënt uit het Amerikaanse Rhode Island bleek blauwgekleurd te zijn. Volgens de artsen was dit te wijten aan een verdovingsmiddel voor tandpijn.

De jonge vrouw was naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan omdat ze last had van vermoeidheid en kortademigheid. Toen de dokters haar onderzochten, bleek er meer aan de hand te zijn. Het bloed van de dame had namelijk een blauwe kleur. Ze had last van ‘cyanose' klinkt het bij de dokters.

Volgens de behandelende artsen, Otis Warren en Benjamin Blackwood, lag de oorzaak bij een verdovend middel dat de vrouw de nacht voordien in grote dosis had ingenomen tegen tandpijn. Hierdoor kon het bloed geen zuurstof naar het weefsel brengen, wat zorgde voor een blauwe kleur.

Met een -blauw- antigif was de vrouw na een overnachting in het ziekenhuis weer hersteld. De vrouw had daarmee veel geluk, het blauwe bloed kon er namelijk voor zorgen dat de vrouw in coma raakte of hersenletsels opliep.

Zeldzaam

Warren getuigde dat hij de symptomen onmiddellijk herkende omdat hij al ooit een andere ‘blauwe patiënt’ was tegengekomen en dat nooit meer was vergeten. “Het is een van die zeldzame gevallen waar we leren, waarover je studeert, waarvoor je testen testen, maar je ziet het zelden,” vertelde hij aan CNN.