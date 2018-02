Bloed- en urinetest voor autisme komt stap dichterbij LB

19 februari 2018

13u36

Bron: BBC 6 Medisch Wetenschappers hebben de eerste stappen gezet richting een nieuwe bloed- en urinetest voor autisme. In hun studie testten ze kinderen met en zonder de aandoening en stelden vast dat bij autistische kinderen meer schade aan de eiwitten te zien is. De test zou kunnen leiden tot een vroegere opsporen van de stoornis, die nu nog moeilijk te diagnosticeren is.

Experts roepen tegelijk op tot voorzichtigheid en wijzen erop dat dergelijke test nog niet voor morgen is.

Autisme heeft een impact op het gedrag en in het bijzonder de sociale omgang maar is moeilijk vast te stellen. Doorgaans wordt de stoornis pas na het tweede levensjaar vastgesteld, vaak nog veel later. Momenteel zijn er geen biologische tests om de aandoening op te sporen. De diagnose wordt na gedragsbeoordelingen door clinici gesteld.

Voor de nieuwe studi keken vorsers naar de chemische verschillen in het bloed en de urine van 38 autistische kinderen en 31 kinderen zonder de aandoening. Alle kinderen waren tussen 5 en 12 jaar.

Schade aan eiwitten

Bij de kinderen met autisme troffen de vorsers meer beschadiging aan de eiwitten aan, in het bijzonder in het bloedplasma, wat wijst op een gebrekkige gezondheid.

"We hebben nu de methode, nu moeten we ze herhalen", stelt dokter Naila Rabbani van de universiteit van Warwick, die de studie leidde. Ze maakt zich sterk dat de tests dokters in staat zullen stellen de aandoening vroeger vast te stellen.

Ze zegt dat de volgende stap was om de bevindingen van het onderzoek in andere groepen te repliceren. Ze hoopt voorts dat de tests ook factoren zullen blootleggen die autisme veroorzaken.

Andere onderzoekers zijn minder optimistisch. Dokter James Cusack van het onderzoekscentrum Autistica: "Deze studie zal ons misschien aanwijzingen bieden waarom autistische mensen anders zijn, maar ze biedt geen nieuwe methode van diagnose. Daar is het veel te vroeg voor. We weten ook niet of deze techniek het verschil kan zien tussen autisme, ADHD en angststoornissen. De beste manier om autisme vast te stellen, is nog altijd via klinische gesprekken en observaties".