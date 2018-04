Blijven vervallen geneesmiddelen wel werkzaam? "Een geopend pak melk bewaar je ook geen maanden" Stefan VANDERSTRAETEN

28 april 2018

14u25 0 Medisch Minstens 500.000 kilo geneesmiddelen wordt jaarlijks in ons land vernietigd — enkel omdat hun houdbaarheidsdatum overschreden is. Maar bewijst de beslissing van het Amerikaanse leger om ‘vervallen’ medicijnen toch te blijven gebruiken niet dat de meeste pillen veel langer houdbaar zijn?

Ook het Amerikaanse leger ontsnapt niet aan besparingen en dus werden onlangs enkele farmocologen ingeschakeld om na te gaan of er enige rek zat op de houdbaarheid van de ‘legerapotheek’. Begrijpelijk: als je die enorme stock aan pijnstillers en andere spierontspanners pakweg elke twee jaar volledig moet vervangen, leidt dat tot een stevig kostenplaatje. Voor het perfecte studiemateriaal zorgde een toevallig ontdekte apothekerskast met daarin acht verschillende medicijnen, die al 28 tot 40 (!) jaar de houdbaarheidsdatum hadden overschreden.

Aspirine

Onder leiding van farmacoloog en toxicoloog Lee Cantrell werden alle veertien actieve stoffen uit deze acht medicijnen telkens drie keer onderzocht. De resultaten bleken hoogst verbazingwekkend.

Van liefst twaalf stoffen bleek na al die jaren nog altijd een concentratie van minstens 90 procent aanwezig — voldoende werkbaar dus. Van het Amerikaanse overheidsorgaan FDA (Food and Drug Administration) moet de onderdrempel aan actieve stoffen in geneesmiddelen altijd minstens 90% bedragen. Bij drie van die stoffen lag de gemeten concentratie zelfs op 110%, of 10% meer dan vermeld op de verpakking. Wat niet betekent dat de actieve stoffen zich al die jaren in dat kastje op eigen kracht vermenigvuldigden, maar wel dat ze destijds al aan 110% in de capsule of ander omhulsel belandden.

