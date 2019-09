Blank koppel bevalt van dochtertje “met Aziatische trekken” na fout IVF-kliniek jv

Bron: New York Post 1 Medisch Het dochtertje van Kristina Koedderich en Drew Wasilewski uit New Jersey kwam in 2013 via een IVF-behandeling op de wereld. Na verloop van tijd merkten de ouders op dat het meisje “Aziatische trekken” had. Uit een DNA-test bleek dat Wasilewski niet de biologische vader was. Het koppel spande een proces aan tegen de vruchtbaarheidskliniek.

In 2012 betaalden Koedderich en Wasilewski naar eigen zeggen ruim 450.000 euro voor een vruchtbaarheidsbehandeling in het Institute for Reproductive Medicine and Science in Saint Barnabas (New Jersey). In 2013 werd hun dochtertje geboren. Toen het meisje een paar jaar oud was, zagen de ouders dat ze “Aziatische trekken” had. Een DNA-test toonde in 2015 inderdaad aan dat er “nul procent waarschijnlijkheid” was dat Drew Wasilewski (49) de biologische vader van het kind was. De vruchtbaarheidskliniek had een zware fout gemaakt, die volgens de aanklacht ook leidde tot het einde van het huwelijk tussen Drew Wasilewski en Kristina Koedderich.

Vorige maand beval een rechter dat de kliniek een lijst moet overmaken aan het gerecht met de namen van alle mannen die in dezelfde periode als Wasilewski sperma doneerden voor de vruchtbaarheidskliniek. De ouders willen weten wie de biologische vader van het nu zesjarige meisje is én of het sperma van Wasilewski al dan niet gebruikt werd voor de eventuele IVF-behandeling van ‪iemand anders.

Het gescheiden koppel eist een niet nader genoemde financiële schadevergoeding van de kliniek en argumenteert dat de vergissing de oorzaak is van “veel pijn, leed, blijvende verwondingen en handicaps, en ook van het niet meer kunnen genieten van de kwaliteit van het leven.”

De vruchtbaarheidskliniek zegt de zaak “heel ernstig te nemen” en ze zelf “grondig te onderzoeken”. Een woordvoerder voegt er nog aan toe dat de kosten voor de IVF-behandeling in 2012 eerder op zo’n tien procent van het door het koppel aangehaalde bedrag van een half miljoen dollar liggen.