Biotechnoloog CureVac begint testen coronavaccin op mensen YV

17 juni 2020

13u35

Bron: Belga 0 Medisch De Duitse biotechnoloog CureVac gaat zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus testen op proefpersonen. De onderneming heeft daarvoor toestemming gekregen van de autoriteiten. Eerder kreeg de Duitse branchegenoot Biontech al toestemming voor klinische testen met een middel tegen het virus.

De goedkeuring voor de testen op gezonde vrijwilligers komt van het Paul Ehrlich Instituut, de Duitse federale instantie voor vaccins en biomedische geneesmiddelen. Volgens CureVac zijn de noodzakelijke voorstudies om klinische testen te kunnen doen succesvol verlopen. De resultaten uit de eerste testfase worden dit najaar verwacht. Volgens CureVac kan het vaccin medio 2021 op de markt worden gebracht.

Maandag werd bekend dat de Duitse overheid voor 300 miljoen euro een belang van 23 procent in CureVac heeft genomen. Volgens minister van Economische Zaken Peter Altmaier moet de investering de Duitse biotechsector versterken en zal Berlijn geen enkele invloed hebben op de zakelijke beslissingen van CureVac.

Exclusieve rechten

In maart waren er nog berichten dat de Amerikaanse overheid de exclusieve rechten op een mogelijk coronamiddel van CureVac wilde kopen, wat naar verluidt op weerstand stuitte binnen de Duitse regering. Duitsland heeft inmiddels nieuwe regels ingevoerd om ongewenste buitenlandse overnames van farmacie- en biotechbedrijven tegen te houden.

Volgens mediaberichten die deze week naar buiten kwamen, zou CureVac in juli een beursgang in New York willen maken om zo geld op te halen om onderzoek te financieren. Het bedrijf wilde geen commentaar geven op deze berichten. CureVac is grotendeels in handen van miljardair Dietmar Hopp, een van de oprichters van het Duitse softwareconcern SAP en eigenaar van voetbalclub Hoffenheim.