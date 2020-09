Bijna dagelijks meldingen van herbesmettingen met het coronavirus, in ons land zeker drie gevallen bekend HLA

30 september 2020

07u53

Bron: Belga 0 Medisch Wetenschappers melden wereldwijd bijna dagelijks nieuwe met labotesten bevestigde herbesmettingen van COVID-19, die bovendien niet milder verlopen. Ook in ons land zijn twee nieuwe gevallen opgedoken. Dat schrijft De Standaard woensdag.

Sinds een onderzoeksteam uit Hongkong op 24 augustus als eerste een herbesmetting meldde, worden er wereldwijd vrijwel dagelijks gevallen door wetenschappers gerapporteerd. Ook in ons land is er weet van zeker drie herbesmettingen. Dat gebeurde met zekerheid bij een dertigjarige huisarts uit Antwerpen, een 25-jarige vrouw en een 51-jarige vrouw.

De drempel om een herbesmetting te kunnen vastleggen ligt heel hoog. Aangezien het virus nog lang kan rondwaren in het lichaam volstaat het namelijk niet om twee keer positief te testen. Een genoomanalyse is nodig om zeker te zijn. Bovendien moet het virus voldoende gemuteerd zijn om zeker te zijn dat de mutatie niet bij de gastheer of -vrouw optrad. Daarnaast zouden wetenschappers ook minder geneigd zijn om een vastgestelde herbesmetting te publiceren, nu ze niet meer de eerste zijn. Volgens De Standaard gaat het mogelijk dus om het topje van de ijsberg.



Het is daarnaast zeker niet zo dat een tweede keer de ziekte oplopen altijd milder verloopt. De immuunrespons kan na een besmetting soms niet lang standhouden. Toch hebben meerdere onderzoeken reeds aangetoond dat een besmetting bescherming kan bieden. In feite zijn er nog onvoldoende meldingen om te weten of een tweede infectie doorgaans ernstiger of milder is, zei het hoofd van de afdeling virologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Kevin Ariën aan De Standaard.

Lees ook:

Na gevallen in ons land, Nederland en Hongkong: WHO gaat uit van weinig herbesmettingen

Hilde (52) respecteerde alle veiligheidsvoorschriften. Toch werd ze ziek, en hoe: “Corona verandert in één seconde je leven”(+)