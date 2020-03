Bijna 3.000 coronadoden versus 80.800: aantal slachtoffers ‘gewone griep’ nog altijd veel hoger HAA

01 maart 2020

18u12 306 Medisch Covid-19 grijpt snel om zich heen. Volgens de laatste cijfers bezweken dit jaar wereldwijd 2.995 mensen aan het nieuwe coronavirus. Dat is veel, maar nog steeds beduidend minder dan 80.815, ofwel het aantal personen in de wereld dat dit jaar stierf door de gewone seizoensgriep.

De cijfers zijn afkomstig van worldometers.info. Deze website giet realtime informatie in verschillende tellers, gaande van het aantal e-mails dat vandaag wereldwijd is verzonden tot het aantal doden vandaag door hongersnood.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus zette de onafhankelijke organisatie ertoe ook het aantal doden door Covid-19 in een teller te gieten. De resultaten worden tegenover het aantal slachtoffers van de gewone seizoensgriep geplaatst.

Daaruit blijkt dat sinds de start van 2020 veel meer mensen zijn gestorven aan de ‘gewone’ griep (80.815 doden) dan aan het nieuwe coronavirus (2.996 doden).

De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van een ‘gewone’ griep. Belangrijk verschil is echter dat er tegen het coronavirus nog geen vaccin bestaat. “Tegen de gewone griep wel”, zei viroloog Steven De Gucht afgelopen week nog. “Bovendien weten we ook nog niet hoe het coronavirus zich gedraagt, ook dat vraagt extra voorzichtigheid.”

Het is lastig te zeggen hoe dodelijk Covid-19 uiteindelijk is. Volgens de officiële tellingen zal zo’n 2,4 procent uiteindelijk aan de ziekte overlijden. Maar dat getal is eigenlijk te hoog, omdat de hoge sterfte in de Chinese brandhaard Wuhan (4 procent) het gemiddelde omhoog trekt. Schrap de provincie Hubei uit de tellingen en de sterfte is nog ‘maar’ 0,4 procent, en buiten China 0,25 procent.

Al die getallen zijn nog volop in beweging, omdat er nog ernstig zieken in het ziekenhuis liggen, maar ook omdat er naar men aanneemt veel patiënten zijn met milde symptomen, die niet in de statistieken zitten. De ‘taart’ van besmette patiënten zou dan groter zijn dan gedacht, en het percentage sterfgevallen dus kleiner – een fenomeen dat vaker optreedt bij nieuwe ziekten.

Met de huidige sterfte zou de nieuwe ziekte op één lijn komen met de Spaanse Griep van 1918, die ook dodelijk was in zo’n 1 tot 2 procent van de gevallen. Ter vergelijking: de ‘gewone’ seizoensgriep kost ongeveer 0,1 procent van de patiënten het leven, de longziekte SARS was dodelijk in 9,6 procent van de gevallen.

