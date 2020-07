Bijna 120 miljoen kinderen dreigen mazelenvaccin niet te krijgen: 250.000 kinderen riskeren de dood kv

16 juli 2020

17u30

Bron: Belga 0 Medisch Door de overweldigende aandacht voor de strijd tegen het nieuwe coronavirus, is de vaccinatie tegen mazelen wat op de achtergrond verzeild geraakt. Daardoor dreigen 120 miljoen kinderen in arme landen dit jaar het vaccin niet te krijgen. Dat blijkt uit een studie van twee onderzoekers van de Franstalige universiteit UCLouvain. Zij schatten dat “een daling met 15 procent van de routinevaccinaties tegen mazelen kan leiden tot de dood van 250.000 kinderen in arme landen”.

De onderzoekers wijzen erop dat de mazelen de voorbije jaren al aan een opmars bezig waren, vooral onder invloed van de “anti-vaccinbeweging”. Daar komt nu bij dat de coronapandemie prioriteit krijgt.

De toestand is vooral ernstig in conflictgebieden, klinkt het, waar mazelen dodelijker zijn omdat moeders en hun kinderen ondervoed zijn. Mazelen zijn er tot nu toe ook veel dodelijker dan Covid-19. Zo stierven er in juni in het oosten van Congo 37 mensen door de gevolgen van het coronavirus, terwijl er de voorbije maanden 6.000 mensen overleden door mazelen, meestal kinderen.



In de studie worden de beleidsmakers opgeroepen om bij de strijd tegen het coronavirus rekening te houden met andere bedreigingen, afkomstig van overdraagbare ziektes in arme landen, en vooral in conflictgebieden. “Als kinderen niet op het juiste moment een vaccin krijgen, verliezen ze de voordelen van levenslange immuniteit.”

De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de universiteiten van Stanford en Harvard. Ze werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.