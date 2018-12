Bijdrage ziekenfonds volgend jaar tot 20 procent duurder IB

14 december 2018

05u30

Bron: Belga 0 Medisch Heel wat mensen zullen volgend jaar meer moeten betalen voor de aanvullende ziekteverzekering. Slechts één ziekenfonds laat zijn bijdrage zakken. Dat schrijft de Standaard vandaag. De historisch gegroeide, regionale verschillen worden langzaam weggevaagd.

Zowel de prijzen als de terugbetalingen worden stilaan geharmoniseerd, waardoor sommige leden hun bijdrage gevoelig zien stijgen, aldus de krant. Gemiddeld betaalt de Vlaming of Brusselaar bijna 87 euro per jaar. Dat is bijna 6 procent meer dan in 2018.

De meest opvallende beweging is te zien bij de Christelijke Mutualiteit (CM), waar de elf verschillende regionale pakketten worden vervangen door één aanbod en één prijs. Gevolg: iedereen moet meer betalen, behalve de Zuid-West-Vlamingen. De Bruggelingen zien hun bijdrage het sterkst stijgen (+16 procent).

Prijsstijging

De sterkste prijsstijging komt dan weer op conto van de Socialistische Mutualiteit, waar het tarief in Limburg in vergelijking met een jaar eerder met 20 procent stijgt. Maar met een jaarbijdrage van 70,80 euro blijft De Voorzorg Limburg wel met voorsprong het goedkoopste ziekenfonds.

Door de samensmelting van vier liberale ziekenfondsen zien de West-Vlaamse leden als enige het tarief voor 2019 dalen: zij betalen voortaan 15 euro per jaar minder.

Troef

Met de bijdrages voorzien de ziekenfondsen in een aantal bijkomende terugbetalingen die buiten de verplichte ziekteverzekering vallen. Die voordelen zijn een belangrijke troef om nieuwe leden te overtuigen. Opmerkelijk is dat de CM dit jaar een aantal voordelen heeft geschrapt, zoals homeo­pathie, lidgeld voor jeugdverenigingen en oordoppen op maat.