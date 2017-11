Bij een op de drie vrouwen is zwangerschapsdiabetes blijvende kwaal TK

09u30

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes lopen een veel hoger risico om in de zes jaar die daarop volgen diabetes type 2 of prediabetes te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Diabetes Liga. Die maakt de cijfers bekend naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag, die morgen plaatsvindt.

De Diabetes Liga volgde in opdracht van de Vlaamse overheid acht jaar lang meer dan 8.000 vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Dat is een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap. Naar schatting 1 op de 20 vrouwen krijgt ermee af te rekenen. Uit het onderzoek blijkt dat in de zes jaar die volgen op de zwangerschap 35 procent van die vrouwen diabetes type 2 ontwikkelen of een voorstadium van de aandoening, prediabetes genaamd.

De betrokken vrouwen, inmiddels zijn het er 8.379, gaan jaarlijks langs bij hun huisarts voor een bloedafname ter controle van hun bloedsuikerwaarden. Het project, dat de naam 'Zoet Zwanger' meekreeg, heeft de steun van 66 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen.

Risicostadium

Volgens prof. dr. Christophe De Block, voorzitter van de Diabetes Liga, bevestigen de Vlaamse cijfers internationaal onderzoek en liegen ze er niet om. "Het gaat om jonge vrouwen met een enorm hoog diabetesrisico die we zonder ons project in veel gevallen zouden gemist hebben".

Ons huidige zorgsysteem richt zich nu vooral op de behandeling van mensen die al diabetes hebben en niet op wie zich in het risicostadium bevindt. "Nochtans weten we dat we door de juiste maatregelen de kans op diabetes kunnen halveren bij personen met een hoog risico. Bovendien betekent een vroegtijdige opsporing van diabetes dat er sneller kan worden behandeld. Hierdoor treden er op lange termijn minder ernstige verwikkelingen op en verbetert de prognose", zegt De Block.

1 op de 12

Het kabinet Vandeurzen en de Diabetes Liga bekijken nu samen hoe ze de komende jaren het Vlaamse diabetespreventiebeleid nog een versnelling hoger kunnen schakelen. Momenteel hebben 1 op de 12 van de volwassen Belgen diabetes. De schattingen zijn dat dit verder zal oplopen tot een op de tien tegen 2030. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om type 2 diabetes, vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd.

Risicofactoren zijn overgewicht, vooral een te dikke buik, te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden, bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes. Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

In Vlaanderen komen er jaarlijks 20.000 mensen met diabetes bij, de omvang van een doorsnee gemeente. Daarnaast weet een derde van de mensen met diabetes niet dat hij of zij de aandoening heeft. Diabetes is ook grootste veroorzaker van blindheid en amputaties in ons land en een derde van de nierdialyses wordt veroorzaakt door diabetes.