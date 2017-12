Bij Anna veroorzaakte elk straaltje licht helse pijnen: "Na tien jaar duisternis terug in het licht" Redactie

15u00 0 RV Medisch De huid van Anna (45) was zo lichtgevoelig dat zelfs het licht van een kaars of computer ongelooflijke pijnen veroorzaakte. Tien jaar duurde het voor de juiste diagnose werd gesteld. "Nu kan ik achter mijn computer zitten zonder helse pijnen te krijgen. Ik kan wandelingen maken. Ik kan tv kijken. Ik leid weer bijna een normaal leven. Wie had dat ooit gedacht?"

Mijn lijdensweg van ziek naar zieker begon in april 2005. Ik had een geweldige baan, op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mijn job kon frustrerend zijn, met vreemde parlementaire procedures en politieke ego's. Maar ik was er dol op. Ik spaarde voor een appartement, ik ging naar concerten en theatervoorstellingen, ik leidde een fijn leven. Maar ik werd me bewust van een vreemde sensatie. Als ik voor een computerscherm zat, ging de huid van mijn gezicht branden. Niet gewoon gloeien. Branden alsof iemand een vlammenwerper tegen mijn hoofd hield. Dus kocht ik een ventilator en maakte ik een afspraak met de dermatoloog. Ik smeerde crèmes en slikte pillen. Stoppen met werken was geen optie. Ik hield van mijn job, ik had een bepaald leven voor ogen. Maar een meeting in een zaal met TL-lampen was een marteling. Elk straaltje licht deed pijn. Op den duur kwam ik buiten met een katoenen masker op mijn gezicht, net Michael Jackson. Ik ging van de ene specialist naar de andere."

Honderd behandelingen

"Het gevoel breidde zich uit naar de rest van mijn lichaam. Op een dag lag ik een boek te lezen op bed en het licht viel in een fijn straaltje over mijn voeten. Het leek alsof ze afbrandden. Dat ogenblik was verschrikkelijk. Plots besefte ik dat elke vorm van licht gevaarlijk was, en dat het niet alleen mijn gezicht, maar over heel mijn lichaam was, zelfs door mijn kleren heen. Toen voelde ik doodsangst."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee