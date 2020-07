Bepaalde chemotherapie mogelijk minder doeltreffend bij vrouwen met overgewicht JTO

Borstkankerpatiënten met overgewicht of obesitas hebben mogelijk minder baat bij een behandeling met docetaxel, een veelgebruikte vorm van chemotherapie, dan slanke patiënten. Een internationaal onderzoeksteam trekt die conclusie uit een retrospectieve analyse van een grootschalige klinische studie. Hun paper is gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology

In de meeste Europese landen heeft ruim de helft van de vrouwen overgewicht of obesitas. Weinig mensen weten echter dat obese vrouwen een hoger risico op borstkanker hebben. Daarenboven is er bij obese borstkankerpatiënten meer kans op herval. En hoewel veel kankerpatiënten overgewicht of obesitas hebben, is er nog maar weinig geweten over de werkzaamheid van kankertherapieën in verhouding tot het BMI van de patiënten.

Klinische studie met ruim 2.800 patiënten

Een team onder leiding van onderzoekers van de KU Leuven, het Institut Jules Bordet, de universiteit van Milaan en het nationale kankerinstituut van Italië analyseerde de gegevens uit een klinische studie met ruim 2.800 borstkankerpatiënten. Deze studie werd opgezet rond de millenniumwisseling en duurde een tiental jaren. De patiënten werden behandeld met een combinatie van chemotherapeutica met of zonder docetaxel, een van de meest gebruikte chemotherapiemedicijnen ter wereld.

In vet oplosbaar medicijn

De onderzoekers analyseerden vervolgens het aantal hervallen patiënten en de overlijdens. Hun statistische analyse toont aan dat patiënten met overgewicht of obesitas die docetaxel toegediend kregen als onderdeel van hun behandeling een slechtere uitkomst kenden dan slanke patiënten (BMI tussen 18,5 en 25 kg/m2).

Dat verschil werd niet waargenomen bij patiënten die een chemotherapiebehandeling kregen zonder docetaxel. “Docetaxel is een lipofiel geneesmiddel. Het zou kunnen dat lichaamsvet het geneesmiddel deels absorbeert voordat het de tumor kan bereiken”, verklaart professor Christine Desmedt van het Laboratorium voor Translationeel Borstkankeronderzoek van de KU Leuven.

Kankerbehandeling met of zonder docetaxel

De resultaten roepen vragen op over de behandeling van kankerpatiënten met overgewicht en obesitas met docetaxel. “Als verder onderzoek bevestigt dat deze resultaten enkel te wijten zijn aan de farmacologische kenmerken van docetaxel, dan heeft dit mogelijk ook gevolgen voor patiënten met vormen van kanker die ook worden behandeld met docetaxel, zoals prostaat- of longkanker. We vragen ons ook af of andere chemotherapiegeneesmiddelen van dezelfde familie, zoals paclitaxel, hetzelfde effect hebben.”

Verband BMI en borstkanker

“De huidige behandelingen aanpassen, is nog niet aan de orde. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Patiënten die bezorgd zijn over docetaxel kunnen dit best bespreken met hun arts”, vertelt professor Desmedt. “Hoe dan ook moeten we mensen meer sensibiliseren over het verband tussen BMI en borstkanker.”

“We moeten in de medische en onderzoekswereld meer aandacht besteden aan de invloed van obesitas op de biologie, progressie en behandeling van borstkanker”, aldus professor Biganzoli van de Unit of Medical Statistics en het Data Science Research Center van de universiteit van Milaan en het nationale kankerinstituut van Italië. “Er is nog veel werk op dit terrein.”