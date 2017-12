Belgische wetenschappers doen belangrijke ontdekking in strijd tegen kanker: nieuwe molecule voorkomt mogelijk uitzaaiingen avh

11u41

Bron: RTBF 0 Alexis Haulot Onderzoeker Pierre Sonveaux aan het werk in een lab. Medisch Wetenschappers van de universiteit van Louvain-La-Neuve hebben een nieuwe molecule ontdekt die een doorbraak kan betekenen in de strijd tegen kanker. “De nieuwe molecule verdubbelt de kans dat er een doeltreffend medicijn ontwikkeld kan worden om uitzaaiingen te voorkomen”, luidt het.

Het team van kankeronderzoeker Pierre Sonveaux bewees al in 2014 dat mitochondriën een rol spelen bij de vorming van metastasen, ofwel uitzaaiingen van kanker. Uit testen op muizen bleek dat moleculo ‘mitoQ’ in staat is om de vorming van metastasen te blokkeren. Maar nu hebben de onderzoekers nog een tweede molecule ontdekt. De molecule wordt geproduceerd door een plant in Indonesië.

De ontdekking van de tweede molecule verdubbelt de kans dat er ooit een medicijn kan ontwikkeld worden die uitzaaiingen een halt toeroept. Nu is het nog onzeker of beide moleculen ook bij mensen werken, maar het Belgische farmabedrijf BePharbel wil wel investeren in een medicijn met de nieuwe molecule. Op die manier wordt de molecule misschien ooit op grote schaal verspreid.

MitoQ is een synthetische molecule, maar de nieuwe molecule, catéchine:lysine 1:2, is natuurlijk. Beide moleculen kunnen uitzaaiingen een halt toeroepen, maar helaas kunnen ze kanker niet genezen.