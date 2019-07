Belgische onderzoeksters vinden nieuwe piste voor behandeling kanker bij kinderen SPS

Onderzoeksters van het de Duve Instituut van de Université catholique de Louvain hebben een nieuwe manier ontdekt om bepaalde kankers bij kinderen te bestrijden. De methode, gericht op telomeren, moet kwaadaardige cellen sneller doen verouderen om zo te verhinderen dat ze zich vermenigvuldigen. De ontdekking is gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad 'Molecular Cell'.

De ontdekking gebeurde bij de onderzoeksgroep geleid door professor Annabelle Decottignies, gespecialiseerd in de studie van telomeren, de uiteinden van chromosomen. In een normale cel verkorten de telomeren doorheen de tijd, waardoor de cel veroudert. Bij kankercellen kunnen ze niet meer korter worden, waardoor de kankercellen niet verouderen en zich oneindig kunnen delen, en zo tumoren en uitzaaiingen vormen.

Bij heel wat kinderen die kanker hebben, kunnen kwaadaardige cellen overleven en hun telomeren behouden via een mechanisme genaamd ALT (Alternative Lenghtening of Telomeres). De onderzoeksters vonden een proteïne die de kankercellen in staat brengt dat mechanisme te gebruiken om te overleven. Die proteïne, TSPYL5, is niet onmisbaar voor het overleven van gezonde cellen. Door zich op die proteïne te richten, hopen de onderzoeksters de ontwikkeling van enkele kankers bij kinderen te blokkeren. Zo willen ze jonge patiënten een alternatief bieden voor de klassieke chemotherapie. Die zware behandelingen kunnen een impact hebben op hun latere leven, zoals vruchtbaarheidsproblemen.

De wetenschappers van UCLouvain werken nu samen met hun collega's bij de Vrije Universiteit Brussel, om een product op punt te stellen dat in staat is de proteïne te neutraliseren.