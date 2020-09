Belgisch bedrijf dat patiënten verdooft met VR-bril haalt 10 miljoen euro op HR

09 september 2020

11u54

Bron: Belga 0 Medisch Het Belgische biotechbedrijf Oncomfort heeft 10 miljoen euro vers geld opgehaald. Het bedrijf uit Waver ontwikkelt een virtual-realitybril om patiënten digitaal te verdoven.

Via de digitale sedatie kunnen de pijn en angst van patiënten worden verlicht zonder gebruik te maken van medicatie, bijvoorbeeld tijdens medische ingrepen. Dat gebeurt tijdens virtual reality-sessies, via een vr-bril.

De techniek wordt al gebruikt in België en Frankrijk. Meer dan 60.000 patiënten werden er al mee behandeld, aldus het bedrijf.

Oncomfort heeft nu 10 miljoen euro nieuw kapitaal opgehaald. De kapitaalronde werd geleid door het Zwitserse Debiopharm en het Franse Crédit Mutuel Innovation. Met het geld wil het Belgische bedrijf de digitale therapie nog verder ontwikkelen en de internationale expansie versnellen.

