België krijgt 18 nieuwe MRI-scanners

24 januari 2019

05u15

Bron: Belga 0 Medisch België krijgt 18 nieuwe MRI-scanners, te verspreiden in ziekenhuizen over het hele land. Dat kondigt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan. De totale capaciteit breidt uit met 15 procent, tot 139 scanners.

De nieuwe MRI-scanners zijn nodig, omdat er vandaag nog te veel CT-scans voorgeschreven worden waar een MRI eigenlijk beter op zijn plaats is. "Dat is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het gebruik van röntgenstraling bij CT-scans houdt ook gezondheidsrisico's in voor de patiënt", zegt minister De Block.

MRI-scans werken niet met röntgenstraling. "Daarom is het belangrijk dat CT-scans waar mogelijk vervangen worden door MRI-scans."

Extra toestellen

De Block heeft nu een akkoord bereikt met de regionale ministers van Volksgezondheid om extra toestellen aan te kopen. In totaal gaat het om 18 nieuwe MRI-scanners, goed voor een uitbreiding van de totale capaciteit van 121 naar 139 scanners. De uitbreiding past binnen de langetermijnvisie op medische beeldvorming, benadrukt de minister. Daarover is eind vorig jaar een protocolakkoord afgesloten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Die Interministeriële Conferentie onderhandelt nu over de verdeling van de 18 nieuwe toestellen over de deelstaten. Die laatste wijzen ze dan toe aan de ziekenhuizen.

Het zijn de ziekenhuizen die de toestellen zullen aankopen, de financiering zit bij de deelstaten. De werkingskosten (ongeveer 315.000 euro per toestel per jaar) worden dan weer door de federale overheid gedragen.

Budgetneutraal

Bedoeling is wel om budgetneutraal te zijn, legt het kabinet-De Block uit. Dat kan omdat er wordt overgeschakeld van CT- naar MRI-scans, door dubbele onderzoeken te vermijden en door doelmatiger voor te schrijven. De scanners moeten binnen 2 à 3 jaar operationeel zijn.