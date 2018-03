België heeft een huidkankerprobleem: aantal kwaadaardige tumoren blijft stijgen FT

29 maart 2018

11u20

Bron: Belga 7 Medisch Met jaarlijks 37.000 nieuwe gevallen is huidkanker de meest voorkomende én snelst stijgende vorm van kanker in België, zegt Euromelanoma, het netwerk van Europese dermatologen. "Een zorgwekkende trend", klinkt het. " België heeft een huidkankerprobleem."

Volgens Europees onderzoek zal het aantal kwaadaardige huidtumoren in ons land jaarlijks stijgen met 5 tot 9 procent. Bovendien neemt ook het aantal huidkankerpatiënten toe, van naar schatting 2.925 patiënten in 2015 tot 4.356 in 2025 of een toename van 49 procent. "We kunnen stellen dat België een huidkankerprobleem heeft", zegt dermatoloog Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma. "De cijfers wijzen op een zorgwekkende trend, zeker als je weet dat een aanzienlijk deel van deze patiënten twee of meerdere huidkankers zal ontwikkelen."

Het is niet alleen een grote uitdaging voor dermatologen om die alarmerende cijfers in te dijken, maar ook de gezondheidszorg heeft het niet makkelijk. Dokter Isabelle Hoorens van het UZ Gent berekende dat de kost van huidkanker - net als het aantal patiënten - in 20 jaar sterk zal stijgen, van circa 107 miljoen euro in 2014 naar een geschatte 3,2 miljard euro in 2034.

Tijdens de jaarlijkse preventieweek, van 14 tot 18 mei, kan wie dat wil bij de deelnemende dermatologen terecht voor een gratis huidonderzoek. Al blijft de boodschap elk jaar dezelfde. "Bescherm je tegen te veel zon. Smeer je in, bedek je huid en zoek de schaduw op. Kijk regelmatig je huid na en controleer of er veranderingen zijn. Twijfel je, win dan altijd professioneel advies in, want het kan echt je leven redden."

Waarom zijn er meer huidkankerpatiënten en heeft preventie dan al die jaren niet geholpen? Dat ontdek je in dit Plus-artikel.