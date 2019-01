Belgen krijgen te weinig vitamine A en D binnen (maar toch zijn supplementen niet altijd een goed idee) kg

17 januari 2019

17u49

Bron: Belga 0 Medisch De meeste Belgen krijgen te weinig vitamine A en D binnen via hun voeding. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent en het federale onderzoekscentrum Sciensano. Het goede nieuws is dat de tekorten vrij eenvoudig te verhelpen zijn. Bij een tekort aan vitamine A wordt het slikken van supplementen sterk afgeraden, maar kan het volstaan het om gevarieerd en evenwichtig te gaan eten. Het vitamine D-gehalte kan worden aangevuld via verrijkte voeding of supplementen, maar ook hier is voorzichtigheid geboden.

Een gezonde dosis vitamine A is van belang voor het zicht, de voortplanting, de embryonale ontwikkeling, de groei en de immuniteit. Het zijn vooral adolescenten (37 procent), zwangere vrouwen (32 procent) en vrouwen die borstvoeding geven (67 procent) die te weinig van deze stof uit voeding halen. Toch raden de onderzoekers sterk af om het tekort te compenseren door supplementen te slikken of de voeding te verrijken. Beter is het om gewoon te zorgen voor een gevarieerde en evenwichtige voeding.





"De veiligheidsmarge tussen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine A en de maximale toelaatbare inname is zeer klein. Je kan dus al snel te veel vitamine A binnenkrijgen. En dat is ook gevaarlijk voor de gezondheid. Vooral zwangere vrouwen moeten opletten met te veel vitamine A, omdat dat aanleiding kan geven tot aangeboren afwijkingen bij het kind", zegt onderzoekster Isabelle Moyersoen.

Zon

Vitamine D is iets minder evident. De stof wordt voornamelijk aangemaakt in de huid onder invloed van de zon, maar die zon laat het in onze contreien al eens afweten. Bovendien werken heel wat mensen binnenskamers waardoor ze sowieso niet vaak aan de zon worden blootgesteld. Wie weinig in de zon komt, neemt best vitamine D in via voeding, verrijkte voeding en supplementen.

Die aanbeveling wordt echter nog niet voldoende opgevolgd. Het merendeel van onze landgenoten krijgt namelijk slechts een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnen.

Kinderen en zwangere vrouwen

Supplementen met vitamine D zijn vooral belangrijk bij jonge kinderen voor wie directe blootstelling aan de zon wordt ontraden. Ook zwangere vrouwen nemen beter extra vitamine D in, omdat een tekort hieraan tijdens de zwangerschap aanleiding kan geven tot een vertraging van de groei en skeletafwijkingen bij het kind.



Toch geldt ook hier dat te veel van het goede slecht voor de gezondheid is. "We zien dat er op het terrein grote verschillen zijn in aanbevelingen voor vitamine-D-supplementen. Op nationaal niveau zou daarom best een consensus bereikt worden om een teveel aan vitamine D te vermijden", voert Moyersoen aan. Een veelbelovende oplossing om het vitamine D-peil van de Belgen op te krikken zien de onderzoekers in een verrijking van voedingsproducten op nationaal vlak.