Belg slaat aan het hamsteren uit vrees voor coronavirus: “Nergens voor nodig”

29 februari 2020

14u07 12 Medisch Nu het coronavirus dichter bij onze landsgrenzen komt, beginnen mensen ook hier te hamsteren. Supermarkten zien klanten winkelkarren volproppen met niet-bederfbare etenswaren en hygiënische producten. Winkels laten weten dat ze de voorraden voorlopig nog goed kunnen aanvullen, al moeten ze soms wel extra werknemers inzetten om de vraag aan te kunnen.

Vlees en gehaktproducten, “om in de diepvries te steken”, vermoedt Wouter Verhoeven, winkeldirecteur van een Alvo Supermarkt-filiaal. Hij toont aan VTM NIEUWS de producten die nu volop gehamsterd worden. Er zijn vier mensen extra ingezet om de grote vraag te kunnen opvangen. Hier en daar zijn bepaalde producten ook bijna uitverkocht, zoals handzeep. “Sommige klanten zeggen dat ze nu al een voorraad willen inslaan, omdat ze kleine kinderen hebben en willen kunnen thuisblijven en geen risico moeten nemen, als het zover zou zijn”, licht Verhoeven toe.

De verkoop in supermarkten zou met tien procent gestegen zijn. Vooral deegwaren, vlees en hygiënische producten zijn populair. “Je weet nooit”, zegt klant Jacqueline Droogmans, die hamsterende, oudere mensen in haar straat kent en die dat ook zelf niet uitsluit als het coronavirus erg dichtbij zou komen. “Dan moet je binnenblijven, hé, dan kan je niet meer buiten.” Een andere klant, Ghislain Konings, ziet dan weer absoluut geen reden om te hamsteren en spreekt van “pure paniekmakerij”.

Ook online zien supermarkten een stijging. Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize, stelt de laatste week vast dat er tot 40 procent meer bestellingen voor thuisbezorging waren en vermoedt een verband met het coronavirus.

Massaal hamsteren is niet nodig, al zijn de supermarkten wel voorbereid. De meeste producten zijn nog in voorraad, bevestigt ook Hans Cardyn van Comeos, dat alle supermarkten in ons land vertegenwoordigt. “We hebben gemerkt dat sommige klanten tijdens het winkelen extra aankopen hebben gedaan”, zegt Cardyn. “Het gaat inderdaad om handgels, maar ook droge voeding werd vaker gekocht. Ook online waren er meer bestellingen, maar dat heeft nergens geleid tot lege rekken in de supermarkt.”

