Belg op twee na grootste drinker van Europa

12 september 2018

Bron: Belga 0 Medisch Hoewel de levensverwachting in het algemeen gestegen is in Europa, is de vooruitgang niet in ieder land even groot. Vooral tabak, alcohol, overgewicht, obesitas en het ontbreken van vaccinaties spelen daarbij volgens de WHO een belangrijke rol. Ook zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit het driejaarlijkse Europese gezondheidsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De algemene levensverwachting in de 'Europese regio', die volgens de definitie van de WHO groter is dan de EU, steeg de voorbije vijf jaar. Het gemiddelde ligt meer dan een jaar hoger, en bedraagt nu 77,8 jaar. Maar tussen de verschillende landen zijn er grote verschillen: in Luxemburg bedraagt de gemiddelde levensverwachting 83,1 jaar, in Turkmenistan is dat 70,7.

Laag aantal vroegtijdige overlijdens

In België bedraagt de gemiddelde levensverwachting 81,2 jaar (83,5 voor vrouwen en 78,8 voor mannen). In de EU worden de Luxemburgers, de Fransen en de Spanjaarden het oudst, gemiddeld 83 jaar. Het aantal vroegtijdige overlijdens, veroorzaakt door de belangrijkste niet-overdraagbare ziekten, ligt laag in België. Het gaat om 229,4 gevallen op 100.000 personen, tegen 379,6 in de hele regio.

Overgewicht en alcoholverbruik

Het aantal gevallen van obesitas ligt met 22,1 procent in België dan weer iets lager dan het gemiddelde van 23,3 procent. Maar er zijn in ons land wel meer personen dan gemiddeld met overgewicht: 59,5 procent tegenover 58,7 procent. Toch is vooral het alcoholverbruik van de Belgen dat opvalt.

Op twee landen na hebben we het hoogste alcoholverbruik. Het gaat om 12,6 liter alcohol per persoon. Enkel Litouwen (15,2 liter) en Tsjechië (12,7 liter) gaan ons voor.

