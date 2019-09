Belangrijke stap in onderzoek naar behandeling van progressieve MS SPS

05 september 2019

13u29

Bron: Belga 3 Medisch Onderzoekers van UHasselt en Universiteit Maastricht zijn er in experimentele proefdiermodellen voor Multiple Sclerose voor het eerst in geslaagd om de aanmaak van de stof myeline, die door de ziekte wordt afgebroken, terug te stimuleren. “Deze onderzoeksresultaten kunnen een belangrijke stap zijn in de zoektocht naar een behandeling voor progressieve MS”, zeggen onderzoekers prof. dr. Tim Vanmierlo en dr. Lize Piccart.

MS is een chronische inflammatoire aandoening die het centrale zenuwstelsel aantast, waarbij het eigen afweersysteem de beschermende isolatielaag rond zenuwcellen - het myeline - aanvalt, waardoor de zenuwen kunnen afsterven. Tijdens de eerste, inflammatoire fase bij MS krijgt de patiënt te maken met een ziekteverloop van opflakkeringen en herstelfasen. Na 10 tot 15 jaar volgt dan meestal de chronische fase waarbij er geen herstel meer optreedt, de zogenaamde progressieve MS. In die fase wordt het beschermende myeline in de hersenen onvoldoende hersteld, waardoor de patiënt motorische en cognitieve problemen krijgt.

Voor de eerste fase bestaan nu al verschillende medicijnen die de ziekte afremmen, maar op dit moment is er nog geen behandeling die de aanmaak van nieuw myeline tijdens de progressieve fase stimuleert. “Voor het eerst zijn we er nu in geslaagd om dat herstel van myeline te stimuleren in proefdiermodellen van MS”, zegt prof. dr. Tim Vanmierlo. “Dit doen we door de werking van specifieke enzymes te onderdrukken, die bepalend zijn voor de verminderde aanmaak van myeline.”

Onderzoek aan de universiteit van Maastricht door prof. dr. Jos Prickaerts toonde eerder al aan dat deze enzymes betrokken zijn bij cognitieproblemen bij de ziekte van Alzheimer. De resultaten van het onderzoek kunnen een belangrijke stap betekenen voor een medicijn dat myeline herstelt bij progressieve MS, waarvoor Lize Piccart nu gaat samenwerken met het biotech-bedrijf Rewind Therapeutics.