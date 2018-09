Behandeling in zicht voor deel van ALS-patiënten Redactie

03 september 2018

00u00 4 Medisch Er is hoop voor een kleine groep ALS-patiënten. Onderzoekers van het UMC Utrecht in Nederland willen nog dit jaar starten met een experimentele behandeling die de dodelijke spierziekte moet stoppen. Tot nog toe was er geen enkele behandeling mogelijk.

De onderzoekers werken aan een injectie die moet voorkomen dat een fout stukje DNA zich eindeloos blijft kopiëren in het lichaam. Dit komt voor bij 7 procent van de ALS-patiënten. Door het foute DNA geven de hersenen verkeerde signalen af aan de spieren, die hierdoor steeds zwakker worden en uiteindelijk uitvallen. "Dit is een lichtje in een donkere tunnel", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Neurologie Leonard van den Berg.

ALS - voluit Amyotrofische Laterale Sclerose - wordt gezien als een van de meest wrede ziektes, waarbij patiënten bij hun volle bewustzijn meemaken hoe hun spieren één voor één uitvallen. In België leven 1.000 mensen met ALS. De gemiddelde levensduur na de diagnose is 33 maanden. De experimentele behandeling van het UMC Utrecht wacht nog op groen licht van de CCMO, het orgaan dat medisch onderzoek toetst. Daarna worden de eerste patiënten geselecteerd voor de studie. Hoogleraar Van den Berg verwacht dit jaar nog te kunnen beginnen en heeft hoge verwachtingen.