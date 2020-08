Bedrijf dat vaccin voor België ontwikkelt start nu ook testen voor mogelijk coronageneesmiddel LH

25 augustus 2020

12u26

Bron: Belga 1 Medisch Het Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca, dat een mogelijk vaccin voor corona aan het ontwikkelen is, heeft vandaag aangekondigd dat het met de testen start in fase één van een geneesmiddel om coronabesmetting te voorkomen en te behandelen.

De eerste proefkonijnen voor die test hebben inmiddels een dosis van het medicijn toegediend gekregen. Het is een combinatie van twee antilichamen, meldt AstraZeneca in een persbericht. Aan fase één nemen 48 vrijwilligers uit het Verenigd Koninkrijk deel. Ze zijn tussen 18 en 55 jaar oud en verkeren in goede gezondheid.

Het is afwachten hoe hun lichaam reageert op het geneesmiddel met de naam AZD7442. De test wordt gefinancierd door de Amerikaanse regering via het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid. De resultaten van deze test worden in de tweede jaarhelft verwacht. Als het resultaat gunstig is, zal worden gestart met fase twee en drie. In die fases gebeuren proeven op grotere schaal om de efficiëntie van het medicijn te testen.

AstraZeneca ontwikkelt daarnaast nog een coronavaccin samen met de universiteit van Oxford waarbij men al aan fase drie toe is en resultaten bij duizenden proefpersonen verwacht in de loop van de maand september. De verwachtingen voor dat project zijn groot. Volgens persberichten zou president Trump het proces van de vergunning voor de verspreiding in de Verenigde Staten willen versnellen. De Britse regering van haar kant heeft al laten weten dat het Verenigd Koninkrijk als eerste zal kunnen genieten van het vaccin eens het de goedkeuring heeft verkregen.

