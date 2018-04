Ballon met warm water in plaats van medicijnen tegen diabetes IDV

16 april 2018

Het Brusselse Erasmus Ziekenhuis en het UZ Leuven testen een baanbrekende procedure om diabetes type 2 te bestrijden. Het gaat om een behandeling zonder medicijnen.

Via een katheter door de keel wordt een ballon, opgevuld met met warm water, met een endoscoop in de dunne darm (de twaalfvingerige darm) geschoven. De ballon verwarmt vervolgens de cellen volgens de methode 'Duodenum Mucosal Resurfacing (DMR)'. DMR is ontworpen om het slijmvlies van de dunne darm op een veilige manier te wijzigen. "Men hoopt het vermogen van het lichaam om bloedsuikerspiegel te regelen te kunnen herstellen. De procedure regenereert nieuwe cellen, die zouden kunnen helpen om het lichaam suikers uit de voeding te laten verwerken, waardoor patiënten een glycemie bereiken die zich binnen de gezonde waaier situeert", aldus Professor Jacques Devière, leider van de klinische studie en directeur van het Departement Gastro-enterologie van het Erasmusziekenhuis. De ingreep vindt plaats onder lichte verdoving en duurt ongeveer een uur. De katheter en endoscoop worden aan het einde van de procedure verwijderd - zonder dat er een implantaat in het lichaam achterblijft.

Het Erasmus Ziekenhuis rekruteert momenteel Belgische vrijwilligers met diabetes type 2 om deel te nemen aan de dubbelblinde placebogecontroleerde klinische studie. Meer dan 100 patiënten ondergingen tot nu toe deze procedure en sommigen hebben een permanente daling van hun bloedsuikerspiegel gezien. De resultaten zijn gepubliceerd in Diabetes Care, een toonaangevend diabetesblad.