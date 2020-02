Baby van wielrenner Nikolas Maes stierf enkele dagen voor de geboorte: “Gebeurt zelden” AW

13 februari 2020

19u37 116 Medisch Profwielrenner Nikolas Maes (33) en zijn partner Katrijn Hullaert verloren hun zoontje enkele dagen voor de geplande geboorte omdat “zijn hartje plots gestopt was met kloppen”, schrijven ze op hun Instagrampagina. Maar hoe kan het hart van een baby vlak voor de bevalling stoppen met kloppen?

“Zodra het hartje van de baby stopt met kloppen vlak voor de bevalling, gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken. Dat zijn diabetes en auto-immuunziekten bij de moeder, of afwijkingen bij de baby”, legt Isabelle Dehaene, gynaecoloog en gespecialiseerd in hoogrisicozwangerschappen aan UZ Gent, uit. Als er geen evidente oorzaken gevonden worden, kan wurging door de navelstreng een mogelijke verklaring zijn. “Maar het is erg moeilijk om dat met zekerheid te zeggen en eerder zeldzaam”, stelt Dehaene nog.

Zo eindigen slechts 0,46 procent van de zwangerschappen in Vlaanderen in ‘mors utero’ wat betekent dat de baby sterft in de baarmoeder. Dat percentage geldt overigens alleen voor baby’s van wie het gewicht meer dan 500 gram bedraagt. Het kind van Nikolas Maes woog zelfs 3,545 kilogram.

Navelstrengomstrengeling

Een navelstrengomstrengeling, waarbij de navelstreng zich rondom het hoofdje van de baby wikkelt, komt meer dan eens voor tijdens de bevalling. Dan is het risico echter niet zo groot gezien de gynaecologen de baby van de navelstreng kunnen bevrijden zodra het hoofdje naar buiten komt.