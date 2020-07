Baby in baarmoeder besmet met coronavirus Redactie

14 juli 2020

18u04

Bron: ANP, AFP 28 Medisch In Frankrijk is een baby in de baarmoeder besmet met het coronavirus. Volgens de artsen gaat het om het eerste bevestigde geval ter wereld.



Het jongetje, geboren in maart, had gezwollen hersenen en neurologische symptomen die ook optreden bij met corona besmette volwassenen. Hij is inmiddels hersteld.



Eerder was uit onderzoek al gebleken dat het mogelijk is dat het virus van moeder op foetus wordt overgedragen, maar nu is er het eerste bewijs, aldus een specialist van het Antoine Beclere-ziekenhuis bij Parijs. Er is aangetoond dat besmetting van de moeder op de foetus via de placenta mogelijk is tijdens de laatste weken van de zwangerschap.

Om zeker te zijn van de besmetting, moet je onder meer het bloed van de moeder, het vruchtwater, het bloed van de pasgeborene en de placenta analyseren, aldus de arts. Volgens hem was het niet eenvoudig al deze monsters te krijgen tijdens een pandemie met overal noodsituaties.

