Baasje overlijdt door likjes van hond mvdb

26 november 2019

08u07

Bron: Neue Westfälische - CNN 0 Medisch Een 63-jarige man is in een ziekenhuis in de Duitse stad Bremen overleden door de likjes van zijn eigen hond. Hij liep een zeldzame infectie op en overleed zestien dagen na zijn opname. De bevindingen van de artsen zijn gepubliceerd in het European Journal of Case Reports in Internal Medicine.

De infectie waaraan de man overleed, is volgens het vakblad veroorzaakt door de capnocytophaga canimorsus, een bacterie die vaak in de bek van honden en katten wordt aangetroffen. In zeldzame gevallen wordt deze overgedragen op mensen, bijna altijd door een hondenbeet.

De dokters van het Roten Kreuz Krankenhaus Bremen benadrukken dat de man niet is gebeten. Zijn viervoeter heeft hem in de weken ervoor meermaals gelikt en aangeraakt. De hond was zijn enige huisdier.

De man meldde zich met griepachtige symptomen bij de dokter. Hij klaagde over kortademigheid, pijn in het rechteronderbeen en had 39 graden koorts. Een ziekenhuisopname bleek na drie dagen noodzakelijk. Op de intensive care stelden de dokters vast dat er sprake was van ernstige bloedvergiftiging. Hij ontwikkelde daarnaast purpura fulminans, een acute aandoening waarbij de huid verkleurt en rode en paarse plekken ontstaan. Ook was er sprake van necrose: het plaatselijk afsterven van weefsel. De man kreeg zonder succes antibiotica en medicijnen om infecties veroorzaakt door hersenvliesontsteking en influenzavirussen tegen te gaan toegediend. De patiënt, wiens naam niet is bekendgemaakt, overleed uiteindelijk zestien dagen na zijn ziekenhuisopname aan meervoudig orgaanfalen.

Gezond

Infecties met capnocytophaga canimorsus zijn in 23 tot 31 procent van de gevallen dodelijk bij mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals alcoholici. De man ging als gezond door het leven en behoorde niet tot een risicogroep. Net dat verontrust de dokters. Hun conclusie is dat zelfs een lage concentratie van capnocytophaga canimorsus een gevaarlijke terugval van de doorbloeding van de organen (een zogenoemde septische shock) kan veroorzaken.

Wie een of meerdere huisdieren houdt, dierlijk speeksel binnenkrijgt en ongewone griepachtige symptomen (hevige koorts, spierpijn, ...) ervaart, wordt aangeraden om een doktersbezoek niet uit te stellen, luidt het nog.