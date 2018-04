Avery (4) overwint kanker en lijkt eindelijk aan haar leven te kunnen beginnen. En dan krijgt ze plots infectie die 80 procent van haar huid verwoest Koen Van De Sype

20 april 2018

18u36

Bron: Facebook, GoFundMe 0 Medisch Een Australisch meisje dat na jaren vechten eindelijk kanker overwon, moet opnieuw strijden voor haar leven nadat ze een ernstige huidinfectie opliep. Avery Beal (4) was net kankervrij verklaard, toen ze opeens te kampen kreeg met een aandoening die 80 procent van haar huis aantastte.

De lijdensweg van Avery begon volgens haar vader David Beal in augustus 2014, toen ze amper 11 maanden was. Dokters ontdekten toen dat het meisje leed aan acute lymfatische leukemie (ALL), een vorm van bloedkanker. “Het zette ons leven helemaal op zijn kop”, vertelt hij.

Beenmergtransplantatie

Het meisje moest chemotherapie ondergaan en daarna volgde een beenmergtransplantatie in april 2015. “Omdat Avery nog zo jong was, verbleef mijn vrouw Jen bijna permanent in het ziekenhuis. Ik bezocht hen in het weekend met onze andere vijf kinderen, terwijl ik haar broertjes en zusjes tijdens de week een zo normaal mogelijk leven probeerde te geven.” (lees hieronder verder)

Kort nadat ze het goede nieuws hadden gekregen dat de kanker verdwenen was, kwam hij echter terug. Avery kreeg deze keer een minder zware behandeling en moest vanaf augustus 2015 een keer in de twee weken naar het ziekenhuis voor een behandeling. Maar dat had niet het verhoopte resultaat, want in oktober 2016 bleek ze weer hervallen te zijn. En daarop volgde opnieuw een periode van 7 maanden in het Lady Cilento kinderziekenhuis in Brisbane.

Ze kreeg deze keer een experimenteel geneesmiddel dat een tweede beenmergtransplantatie mogelijk moest maken. Dat ging niet helemaal zoals gehoopt, maar in combinatie met nieuwe sessies chemo en bestralingen lukte het toch. In maart vorig jaar werd ze geopereerd. Met succes, want tests wezen achteraf uit dat ze helemaal kankervrij was.

Kankervrij

“In 85 procent van de gevallen keert de kanker binnen de 12 maanden na de transplantatie echter terug”, aldus haar papa. “En in januari van dit jaar bleek ze pech te hebben. Maar ze vocht terug en tegen de volgende test was ze opnieuw kankervrij. We waren zo blij dat we eindelijk aan ons leven samen konden beginnen en dat alles normaal zou worden.” (lees hieronder verder)

Maar kort daarop sloeg het noodlot opnieuw toe en deze keer uit een heel andere hoek. Het immuunsysteem van het meisje bleek aangetast door de kankerbehandelingen en dat maakte haar vatbaar voor infecties. Tien dagen geleden werd ze wakker met een dikke lip en uitslag. Even later begon haar huid los te laten. Ze bleek te lijden aan het staphylococcal scalded skin syndroom (SSSS), een aandoening waarbij de huid het laat afweten. Wat het risico op nog meer infecties vergroot.

Operatie

Uiteindelijk moest ze een operatie ondergaan en kwam ze zelfs aan de beademingsmachine te liggen. Ze raakte 80 procent van haar huid kwijt, kreeg antibiotica tegen de ontsteking en morfine tegen de pijn. Intussen gaat het langzaamaan een beetje beter. (lees hieronder verder)

Support for Avery's Journey Avery is off the ventilator! Having a bit of trouble breathing and needing some oxygen, steroids and adrenaline but the docs think things will improve.

“Avery is eindelijk wakker”, klonk het gisteren positief. “Ze is in bad geweest en zit rechtop in bed. Ze heeft nog maar drie verbanden. Vanavond heeft ze om eten gevraagd en ze heeft zelf gegeten en gedronken. Wat fantastisch is. Het is geweldig om haar eindelijk zo vooruit te zien gaan.”

Facebookpagina

Het gezin heeft op de crowdfundingssite GoFundMe intussen een actie opgezet om geld in te zamelen. Dat willen ze gebruiken om de medische rekeningen te helpen betalen. De teller staat intussen al op bijna 15.000 euro. De strijd van Avery kan je volgen op een speciale Facebookpagina waar de ouders van het meisje iedereen op de hoogte houden van de recentste ontwikkelingen.