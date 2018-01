Automobilisten drinken zóveel dat ze dag later toch nog boete krijgen Sebastiaan Quekel sam

In het Nederlandse Boxtel zijn vanmiddag drie automobilisten op de bon geslingerd voor het rijden onder invloed. Volgens de politie hadden deze bestuurders in de nieuwjaarsnacht zo veel gedronken dat nog lang niet al de alcohol uit hun bloed was verdwenen.

Bij grote hoeveelheden alcohol kan het soms wel een complete dag duren voor al de alcohol uit het bloed verdwenen is. Wie op een feestje dus heel veel drinkt, kan de volgende dag zomaar onder invloed achter het stuur kruipen. In Boxtel reden dus zeker drie automobilisten rond die nog te veel restalcohol in hun lichaam hadden. Onder hen was een 60-jarige man die niet alleen te veel had gedronken, maar ook reed zonder een geldig rijbewijs.

Wat is restalcohol?

Het fenomeen waardoor de bestuurders op de bon werden geslingerd wordt ook wel restalcohol genoemd: de alcohol die nog in het lichaam zit na een bepaalde tijd. Gemiddeld doet onze lever er ongeveer anderhalf uur over om een glas bier af te breken. Wie dus op een avond acht glazen bier drinkt, moet tussen de acht en twaalf uur wachten om - althans volgens de wet - weer te mogen rijden.