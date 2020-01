Australische wetenschappers kweken coronavirus in laboratorium IB

29 januari 2020

03u02

Bron: Belga, The Guardian 0 Medisch Australische wetenschappers hebben met succes het nieuwe coronavirus gekweekt in een laboratorium. Dat is een belangrijke doorbraak, die moet bijdragen aan een beter begrip van hoe het virus werkt om het te kunnen bestrijden. Dat melden de Australische media.

Wetenschappers van het Doherty Institute in Melbourne gebruikten een staal van een patiënt die sinds vrijdag in het Royal Melboune Hospital wordt behandeld en zijn de eersten buiten China, die erin geslaagd zijn het nieuwe virus te kweken in een laboratorium.

Volgens Dr. Julian Drucen, hoofd van het betreffende laboratorium, zal het in het labo gekweekte virus worden gedeeld met het netwerk van Australische laboratoria en met de in Zwitserland gevestigde Wereldgezondheidsorganisatie.

Tests en vaccins

De ontwikkeling zou moeten bijdragen aan een beter begrip van hoe het virus werkt. Zo zouden bijvoorbeeld tests ontwikkeld kunnen worden die het virus detecteren bij patiënten die nog geen symptomen hebben. Ook de effectiviteit van vaccins in ontwikkeling zou getest kunnen worden.

Er is nog geen remedie voor het nieuwe coronavirus. Onderzoekers in Hongkong zeiden gisteren dat ze een vaccin hebben ontwikkeld maar meer tijd nodig hebben om het te testen. Dat meldt de South China Morning Post.