Australische wetenschappers beweren dat ze geneesmiddel tegen Covid-19 hebben: geteste patiënten "reageren heel, heel goed" Joeri Vlemings

16 maart 2020

10u50

Bron: news.com.au Medisch Australische onderzoekers beweren dat ze medicatie tegen het nieuwe coronavirus gevonden hebben. Het gaat om twee bestaande geneesmiddelen die bij andere aandoeningen ingezet worden, zegt expert David Paterson, professor aan het University of Queensland Centre for Clinical Research en arts infectieziekten.

De medicamenten die in aanmerking komen om het nieuwe coronavirus te bestrijden zijn een HIV-geneesmiddel - dat inmiddels is vervangen door een nieuwe generatie - en een antimalariageneesmiddel, chloroquine, dat vandaag veel minder wordt gebruikt wegens de toenemende resistentie bij de mens, maar wel nog wordt geproduceerd.

Het HIV-geneesmiddel werd al toegediend bij enkele van de eerste patiënten die in Australië besmet bleken met het Covid-19-virus. Dat waren Chinezen die de medicatie zelf naar voren brachten wegens positieve ervaringen in hun eigen land. Volgens David Paterson “verdween het virus” en genazen patiënten volledig. “Het is een potentieel effectieve behandeling die het virus doodt”, aldus Paterson. “We hadden een eerste golf van Chinese patiënten en die reageerden allemaal heel, heel goed op de behandeling met de HIV-medicatie. Er waren patiënten bij die na de behandeling geen levensvatbaar coronavirus meer in hun systeem hadden.”

Grootschalig onderzoek

Paterson ijvert voor een grootschalige klinische test in Australië, omdat de behandelingen tot nu toe nog niet op een “gecontroleerde en vergelijkende manier” gebeurden. “We willen het ene geneesmiddel vergelijken met het andere én met de combinatie van de twee. Het voordeel is dat de wetenschappers al weten dat de geneesmiddelen geen neveneffecten hebben en “goed verdragen worden”. Zo’n 50 ziekenhuizen toonden al hun interesse in de klinische test. Die zou relatief snel kunnen worden gestart, omdat de onderzoekers niet meer van nul moeten beginnen, legt Paterson uit. Hij hoopt al eind maart van start te kunnen gaan.

“Als we dit kunnen testen bij de eerste golf van patiënten, zullen we zo de best mogelijke informatie hebben om volgende patiënten te behandelen”, zegt Paterson. “We verwachten echt wel dat de infecties nog maanden en maanden zullen aanhouden.” Bedoeling van Paterson is dat Australië zo zelf voldoende informatie kan verzamelen om het virus te tackelen, omdat de gegevens uit China door de chaos van de epidemie-uitbraak niet “op een erg gecontroleerde manier” vergaard werden.

De testpersonen zouden pilletjes krijgen die oraal worden toegediend, al heel snel in hun ziekteverloop en na een opname in het ziekenhuis. Er is ruim 400.000 euro nodig voor de klinische tests en aanvullend medisch onderzoek. Daarvan is al meer dan 125.000 euro ingezameld. Er werd een online fondswerving opgezet omdat er extra personeel nodig is zodat artsen hun normale taak kunnen blijven uitvoeren.

Wereldwijd stierven al meer dan 6.500 mensen aan het Covid-19-virus. In Australië waren er zes doden.

