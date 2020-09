AstraZeneca onderbreekt proeven met potentieel coronavaccin IB

09 september 2020

01u02

Bron: Stat News, CNBC.com, ANP 8 Medisch De Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbreken voorlopig om veiligheidsredenen de vergevorderde proeven met een potentieel coronavaccin. Het kandidaat-vaccin heeft mogelijk ongewenste bijeffecten veroorzaakt bij een proefpersoon. Na de aankondiging daalden de aandelen van AstraZeneca met meer dan 6% tijdens de handel buiten de kantooruren.

"Standaard beoordelingsprocedures hebben aanleiding gegeven tot een onderbreking van de vaccinaties om de veiligheidsdata te beoordelen", zegt een woordvoerder van AstraZeneca in een verklaring aan gezondheidsnieuwswebsite Stat News. Volgens de woordvoerder gaat het om “een routinebesluit”. Ook zegt hij dat het bedrijf “eraan werkt om de beoordeling te bespoedigen om de mogelijke impact op de tijdlijn van de trial te minimaliseren.”

Een ingewijde zegt dat de proeven zijn stilgelegd vanwege “een grote mate van voorzichtigheid". Een tweede ingewijde, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, stelt dat de bevinding die tot de onderbreking heeft geleid, invloed heeft op de toekomstige proeven door AstraZeneca en ook op die van andere farmaceuten.

Ongewenste bijeffecten

De proeven, die in de derde fase zijn, worden momenteel uitgevoerd in de Verenigde Staten. De proef waarbij de ongewenste bijeffecten zouden zijn opgetreden vond plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk hoe lang de onderbreking zal duren. De proefpersoon zou volgens een dichte bron, wel weer volledig moeten herstellen.

AstraZeneca begon eind vorige maand met de proeven en is een van de drie farmaceutische bedrijven die momenteel in een laat stadium testen voor een mogelijk vaccin. De andere twee zijn Pfizer en Moderna, die beiden eind juli met hun trials begonnen.

“Veelbelovende immuunrespons”

In juli publiceerde AstraZeneca gegevens waaruit bleek dat het vaccin in een vroeg stadium een veelbelovende immuunrespons opleverde. Het vaccin bleek goed verdragen te worden en er waren geen ernstige bijwerkingen, aldus de onderzoekers destijds. Vermoeidheid en hoofdpijn werden het meest gemeld, zeiden ze. Andere vaak voorkomende bijwerkingen waren pijn op de injectieplaats, spierpijn, koude rillingen en koorts.

De Europese Commissie heeft een deal met AstraZeneca gesloten voor het vaccin dat de farmaceut met de Universiteit van Oxford ontwikkelt.

Lees ook:

INTERVIEW. Topman FAGG stelt gerust: “Ik garandeer u: het vaccin zal veilig zijn” (+)

Belg zit mee aan het roer bij ontwikkeling coronavaccin: “Zodra we groen licht krijgen, kan inenten beginnen” (+)