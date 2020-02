Artsen waarschuwen voor levensgevaarlijke ‘skull breaker challenge’ op TikTok Joeri Vlemings

20 februari 2020

11u57

Bron: Forbes 2 Medisch Probeer dit zeker niet zelf uit, gewoon voor het instant populariteitsgevoel van wat likes: je kan er iemand mee doden. We hebben het over de ‘skull breaker challenge’, die twee studenten in Spanje op TikTok lanceerden. Artsen waarschuwen voor deze nieuwe challenge, die viraal gaat en die wel degelijk fataal kan zijn. Ook een Amerikaanse moeder postte harde beelden op Facebook van haar gewonde zoon als waarschuwing voor anderen.

De levensgevaarlijke stunt werd de ‘tripping jump challenge’ of ‘skull breaker challenge’ gedoopt. Die laatste Engelse verwijzing naar een schedelbreuk verraadt al wat de enorme risico’s zijn. De uitdaging gaat als volgt. Drie personen staan naast elkaar en lijken van plan samen in de lucht te springen. Maar de twee op de flank halen de nietsvermoedende persoon in het midden met een stevige tackle onderuit, terwijl hij nog in de lucht hangt. Het slachtoffer smakt keihard achterwaarts tegen de grond, met het hoofd, de nek en de rug eerst. Hilarisch voor de flankspelers en de persoon met de camera. Zij pakken er achteraf graag mee uit op sociale media om zo trieste likes te verzamelen.

“skull breaker” challenge is the new headache in schools. Several children have been fractured. The trend is viral #skullbreakerchallenge pic.twitter.com/8CLU8etz9H anu sehgal(@ anusehgal) link

Er zou eigenlijk geen verdere uitleg bij moeten om te beseffen hoe gevaarlijk dit is. Toch blijken er dokters nodig om jongeren ervan te doordringen dat ze dit maar beter kunnen laten. Zoals dr. Nathan Richards van het Ohio State University Wexner Medical Center. Hij waarschuwt ervoor dat het slachtoffer dit in het slechtste geval niet overleeft. “Het gevolg kan een zwaar trauma rond hoofd en nek zijn”, aldus Richards, die op “ernstige en zelfs levensbedreigende verwondingen” wijst. Zoals onder meer een schedelfractuur, een gebroken nek, een hersenbloeding, een hersenschudding, verlamming en zelfs de dood.

Psychologe Sabrina Sykes roept op haar beurt ouders op om op de hoogte te blijven van wat er zich op sociale media afspeelt en om in gesprek te gaan met hun kinderen over zogenaamde ‘uitdagingen’ online.

Ook Valerie Hodson uit Arizona luidde eerder deze maand al de alarmbel. Haar zoon is een van de slachtoffers van wat zij “een boosaardige, wrede virale grap” noemt. Ze zette foto’s van het gehavende gezicht van haar zoon op Facebook. Hij werd onderuitgehaald door twee “vrienden” en verloor het bewustzijn, nadat hij hard tegen de grond was terechtgekomen en weer probeerde recht te komen. Hij viel daarbij voorover, pal op zijn gezicht. De jongen liep zo een hoofdwonde en snijwonden in zijn mond op. Hij moest in het ziekenhuis worden genaaid. Hodson benadrukt in haar Facebookpost dat haar zoon op voorhand helemaal van niks wist en dat dat ook de bedoeling is van deze ‘challenge’.

Enkele dagen na Hodson liet Teri Wimmer Smith, een mama uit Alabama, ook via Facebook weten dat haar zoon Parker bij dezelfde “grap” twee beentjes in zijn pols had gebroken en dat hij moest worden geopereerd. “Ouders, leer je kinderen dat deze onzin gevaarlijk is”, schreef ze.