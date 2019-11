Artsen voeren dubbele longtransplantatie uit bij 17-jarige vaping-patiënt: “Dergelijke schade in 20 jaar nooit gezien” kv

14 november 2019

21u47

In de Verenigde Staten lijden al 2.172 mensen aan een mysterieuze longziekte die vermoedelijk verband houdt met het roken van elektronische sigaretten. Dat berichten de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten vandaag. Met drie nieuwe overlijdens staat de dodentol door vapen in de VS voor dit jaar al op 42. In de Amerikaanse staat Michigan is voor de eerste keer een dubbele longtransplantatie uitgevoerd bij een vaping-patiënt.

Volgens de autoriteiten ligt acetaat van vitamine E, een synthetisch bereid product waarmee cannabisproducten voor de vape-pen worden versneden, vermoedelijk aan de basis van het probleem, al wordt de oorzaak van de aandoening nog steeds verder onderzocht.

In de Amerikaanse staat Michigan deelden artsen van het Henry Ford-ziekenhuis in Detroit dinsdag mee dat ze de eerste dubbele longtransplantatie hebben uitgevoerd bij een patiënt wiens longen zwaar beschadigd waren door het roken van e-sigaretten.



De patiënt was een zeventienjarige jongen die op 15 oktober de zes uur durende operatie onderging. Hij lag daarvoor al een maand lang aan een hart-longmachine na “volledig longfalen” en zou zonder de operatie niet overleefd hebben, delen de artsen mee.

Bovenaan op transplantatielijst

De tiener, volgens zijn familie een atletische jongen zonder enige gezondheidsproblemen, werd begin september in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Zijn toestand ging er in de volgende weken zo snel op achteruit, dat hij met hoogdringendheid bovenaan de lijst van kandidaten voor een longtransplantatie werd geplaatst.

“Wat ik in zijn longen zag, leek in niets op wat ik al eerder heb gezien en ik doe al 20 jaar longtransplantaties”, zegt Hassan Nemeh, directeur van de afdeling. “Er was enorm veel ontsteking en littekenvorming, in combinatie met dood weefsel op verschillende plaatsen. De long zelf was zo verhard en vol met littekens, dat we ze echt uit de borstkas moesten halen. Dit is een kwaad waarmee ik nooit eerder geconfronteerd werd”, gaat hij verder.

Binnen een heel korte tijdsspanne zijn onze levens voor altijd veranderd Familie van patiënt

Lang herstelproces

De familie van de jongen hoopt dat de operatie de gevaren van vaping onder de aandacht brengt. “Binnen een heel korte tijdsspanne zijn onze levens voor altijd veranderd”, laat de familie weten in een boodschap die via het ziekenhuis naar buiten werd gebracht.

“Hij is gegaan van het typische leven van een perfect gezonde zestienjarige atleet die naar de middelbare school gaat, plezier maakt met vrienden, zeilt en videospelletjes speelt, naar geïntubeerd wakker worden met twee nieuwe longen en met het uitzicht op een lang en pijnlijk herstelproces, terwijl hij worstelt met het terugwinnen van zijn kracht en mobiliteit, die een ernstige impact ondervinden.”

Levensverwachting

Hoe de toekomst er voor de jongen uitziet is onduidelijk. Mensen die een longtransplantatie ondergaan, leven gemiddeld nog zo’n zeven jaar, maar velen kunnen nog 15 à 20 jaar mee, afhankelijk van een hele reeks factoren, vertelt Lisa Allenspach, medisch directeur van het longtransplantatieprogramma aan het Henry Ford-ziekenhuis. “We zijn hoopvol dat hij gezien zijn leeftijd en vooruitgang in de toekomst lang en gezond zal leven”, zegt ze.