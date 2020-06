Artsen verwijderen ingeslikt muntstuk uit long van patiënt ttr

15 juni 2020

14u30

Bron: belga 0 Medisch Artsen in Duitsland hebben een muntstuk gevonden in de long van een patiënt die al maanden met forse hoestaanvallen kampte. Dat heeft de St. Barbara-kliniek in Hamm (Noord-Rijnland-Westfalen) gemeld.

De man had het muntstuk, ter waarde van 1 cent, in januari per ongeluk ingeslikt tijdens een spelletje darts, maar was het voorval nadien vergeten. Gaandeweg kreeg hij echter meer en meer longklachten, die resulteerden in een longontsteking. Toen hij een arts raadpleegde, bleek een muntstuk de problemen te veroorzaken. Nu het object is weggehaald, voelt de man zich opnieuw kerngezond, laat het ziekenhuis weten.

In een mededeling van het ziekenhuis legt de man uit hoe het zover is kunnen komen dat hij tijdens een spelletje darts een muntstuk inslikte. "Mijn maat klopte me op de rug, waardoor ik even schrok", zegt hij. “Daardoor schoot het muntstuk, waarmee ik in mijn mond aan het spelen was, naar binnen. Wat erin gaat, komt er ook weer uit, dacht ik. Verder stond ik er niet bij stil. Maar toen ik hevig begon te hoesten, ben ik naar een arts gegaan."

De man zal het bewuste muntstuk, dat niet ongeschonden uit de ingreep kwam, als geluksbrenger in zijn portefeuille bewaren.