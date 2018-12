Artsen UZ Gent transplanteren voor het eerst in België ‘gelegenheidsbaarmoeder’ bij jonge vrouw ttr

10 december 2018

11u39

Bron: belga 0 Medisch Artsen van het UZ Gent hebben voor het eerst in België een baarmoeder getransplanteerd, zodat een jonge vrouw met een genetische afwijking toch zwanger kan worden. De ingreep, die wereldwijd nog maar negen keer werd uitgevoerd, verliep vlekkeloos. De vrouw stelt het goed, zo meldt het ziekenhuis.

Het UZ Gent verwijderde bij een hersendode patiënt de baarmoeder om die bij een jonge vrouw met Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndroom in te planten. Dat is een genetische aandoening waarbij vrouwen geen vagina hebben en een onderontwikkelde baarmoeder.



In België worden jaarlijks gemiddeld vijftien vrouwen met de aandoening geboren. Vooral dat tweede element kan voortaan behandeld worden. Dankzij de transplantatie kan de patiënt toch zwanger worden.

Na twee jaar vond het artsenteam van UZ Gent een geschikte baarmoeder voor de vrouw. De operatie verliep zonder complicaties en het medische team zal nu medicatie toedienen om afstoting tegen te gaan. Als de baarmoeder door het lichaam van de patiënt wordt aanvaard, dan zal de patiënt over een jaar zwanger worden van haar eigen kind met IVF. Daarna wordt de baarmoeder terug verwijderd, omdat de medicatie die nodig is om het immuunsysteem te onderdrukken op termijn ook toxisch kan worden.