Artsen kregen vorig jaar 7,35 miljoen euro van implantatenbedrijven TMA

28 november 2018

08u45

Bron: De Tijd 0 Medisch Vorig jaar betaalden de implantatenbedrijven in ons land 7,35 miljoen euro aan artsen. Dat schrijft De Tijd vandaag, in het kader van het onderzoek naar de veiligheid van medische implantaten. Sinds vorig jaar moeten bedrijven die farmaceutische producten en medische hulpmiddelen verkopen verplicht bekendmaken welke premies en voordelen ze geven aan welke artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en andere gezondheidszorgbeoefenaars en -organisaties.

Sinds juni zijn die gegevens terug te vinden op de website www.betransparent.be, en De Tijd analyseerde die van de 87 belangrijkste fabrikanten van implantaten die in België actief zijn. Daaruit blijkt dat de implantatenindustrie vorig jaar 7,35 miljoen euro aan premies en voordelen heeft betaald aan 3.468 Belgische artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidsbeoefenaars. De tien artsen die de hoogste bedragen kregen, komen allemaal uit Vlaanderen. Ze ontvingen elk tussen 43.849 en 151.012 euro op jaarbasis.

Het valt op dat zeven van de 87 implantatenbedrijven niet eens voorkomen in het register. Tien andere hebben geen enkele vergoeding aangegeven, onder hen ook enkele verdelers van orthopedische prothesen.

De wet op de geneesmiddelen verbiedt artsen om rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in natura te aanvaarden van de industrie. Maar er bestaat een uitzondering voor vergoedingen voor "legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter", zolang die "binnen de redelijke perken blijven.”

Marktleider Medtronic betaalde vorig jaar tot 61.000 euro aan één arts, “een topexpert”. Die zegt zelf dat de betalingen het gevolg zijn van cursussen die hij in opdracht van het bedrijf gaf aan chirurgen uit de hele wereld.

Er stroomde vorig jaar ook 13,65 miljoen euro naar 937 organisaties uit de gezondheidssector. Het gaat vooral om ziekenhuizen, maar ook verenigingen, vzw's en vennootschappen van artsen. Slechts 4,23 miljoen euro (16 procent) ging naar 'wetenschappelijk onderzoek' en 203.542 euro (1 procent) naar 31 patiëntenverenigingen.

Volgens De Tijd valt het moeilijk te controleren of al deze geldstromen legitiem zijn. Artikel 10 van de wet op de geneesmiddelen verbiedt artsen om rechtstreeks of onrechtstreeks premies of voordelen in natura te aanvaarden van de industrie. Maar er bestaat een uitzondering voor vergoedingen voor "legitieme prestaties met een wetenschappelijk karakter", zolang die "binnen de redelijke perken blijven".

Vorig jaar onderzocht het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 53 zogenoemde 'artikel 10-dossiers', waarvan er 16 leidden tot een officiële waarschuwing. Dit jaar waren er al 16 dossiers, maar daarvan zijn er al 11 zonder gevolg geklasseerd.