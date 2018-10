Arts pleit voor minder reanimaties, maar krijgt weerstand: "Een kind niet reanimeren? Leg dat maar eens uit aan de ouders" Nina Dillen

04 oktober 2018

16u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Medisch Hulpverleners gaan te snel over tot zinloze reanimatie, betoogt intensivist dr. Patrick Druwé (UZ Gent). Uit zijn onderzoek blijkt dat 74% van de spoedartsen een reanimatie nog zinvol vond bij een overlevingskans van 4,9%. Dokter Jan Stroobants van de beroepsfederatie voor spoedartsen nuanceert: "4,9% is geen 0%. Zeker niet als het over je eigen moeder gaat."

Hoe zinvol is het om iemand te reanimeren wanneer het duidelijk is dat hij of zij zal sterven? Dr. Patrick Druwé van UZ Gent legde voor zijn internationaal onderzoek die vraag voor aan 4.000 artsen, verpleegkundigen en ambulanciers uit 23 verschillende landen. Hij vroeg hen na zo'n ingreep of die volgens hen nog zinvol was geweest, en trekt daaruit de conclusie dat hulpverleners vaak de foute inschatting maken.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN