Artificiële intelligentie kan hart- en kankerpatiënten redden: "Artsen kunnen niet altijd alles zien" JC

21u51

Bron: BBC

Medisch Na tal van waarschuwingen voor doemscenario's rond artificiële intelligentie (AI) klinken er vanuit het Verenigd Koninkrijk nu ook positieve vooruitzichten. Onderzoekers uit Oxford hebben een AI-systeem ontwikkeld dat hartziektes en longkanker vroegtijdig kan opsporen.

De technologie om hartziektes op te sporen, zal wellicht nog dit jaar ter beschikking gesteld worden van de Britse ziekenhuizen. Het systeem zal miljarden ponden helpen besparen omdat de ziekte in een veel vroeger stadium opgespoord kan worden.

Cardiologen leiden vandaag op basis van de hartslag bij scans af of er een probleem is. Maar zelfs de beste artsen kunnen zich vergissen; volgens de cijfers gebeurt dat in één op de vijf gevallen.

Het nieuwe systeem, Ultromics, werd ontwikkeld in het John Radcliffe Hospital in Oxford. Door de scans van duizend patiënten te laten bestuderen, samen met alle beschikbare informatie over het ziekteverloop, leerde het systeem details te spotten die de artsen niet kunnen zien. Daardoor kan het systeem de hartscans veel accurater analyseren.

Het systeem is getest in zes ziekenhuizen. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar volgens cardioloog Paul Leeson, die het systeem ontwikkelde, presteerde het veel beter dan hartspecialisten. "Wij cardiologen aanvaarden dat we het niet altijd bij het rechte eind hebben. Maar nu is er een mogelijkheid om het beter te kunnen doen."

Longkanker

Een ander AI-systeem wordt getraind om signalen van longkanker op te sporen door te zoeken naar abnormale gezwellen. Artsen kunnen niet zien of die gezwellen onschuldig zijn of uiteindelijk tot een tumor kunnen uitgroeien, waardoor patiënten zich geregeld moeten laten testen om te zien hoe de gezwellen zich ontwikkelen.



Uit klinische tests is echter gebleken dat dit AI-systeem de schadelijke gevallen kan herkennen. Dat bespaart niet alleen handenvol geld, maar voorkomt ook maandenlange onzekerheid en angst. Bovendien kan de kanker veel vroeger opgespoord worden, waardoor de kans op genezing veel groter is.

Artsen kunnen niet zien of deze gezwellen onschuldig zijn, maar het nieuwe systeem kan dat wel

Dit tweede systeem wordt ook gecommercialiseerd door de Britse start-up Optellium. Volgens het bedrijf hebben tests in Manchester uitgewezen dat meer dan vierduizend longkankerpatiënten per jaar vroeger een diagnose zouden kunnen krijgen. Als het systeem ook in de EU en in de VS wordt ingevoerd, zou het nog volgens het bedrijf gaan om een besparing van 10 miljard pond (meer dan 11 miljard euro).

Bedreiging

De voorbije jaren weerklonken vooral veel waarschuwingen voor kunstmatige intelligentie. Prominente figuren uit de wetenschappelijke en technologische wereld stellen dat de razendsnelle ontwikkeling van AI een grote bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, sprak vorig jaar nog van een "fundamentele bedreiging voor de menselijke beschaving".

Ook Microsoft-oprichter Bill Gates en natuurkundige Stephen Hawking wijzen al jaren op de gevaren van kunstmatige intelligentie.