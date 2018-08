Apothekers kunnen voorschriften niet inscannen door softwareprobleem sam

09 augustus 2018

20u38

Bron: VTM Nieuws, belga 4 Medisch Veel apothekers kampen met storingen aan overheidsplatform e-Health, waardoor ze geen elektronische voorschriften kunnen inscannen. Ook artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn getroffen.

Door een algemene storing was e-Health vanmorgen en vanmiddag ontoegankelijk. "Het ziet er niet naar uit dat het defect snel opgelost raakt", reageert woordvoerder Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond op het bericht van VTM Nieuws over de softwareproblemen. Zwaenepoel bevestigt aan Belga ook dat er maandag en dinsdag al problemen waren met de software.

Terugbetaling

Door de storing hebben apothekers geen toegang tot de elektronische doktersvoorschriften. Gelukkig geven artsen in deze overgangsperiode ook nog een papieren bewijs mee dat de apotheker kan gebruiken in geval van nood. Maar voor de terugbetaling van de medicatie kan in MyCareNet niet nagegaan worden of de patiënt verzekerd is. Er is wel een reservesysteem dat beschikbaar is bij een onderbreking, maar dat is niet in alle gevallen opgestart. De patiënt moet dus in sommige gevallen de volle prijs betalen en zich daarna tot zijn ziekenfonds wenden voor de terugbetaling.

Oplossing

De APB heeft de problemen met e-Health aangekaart bij de overheid, ook omdat de onderbrekingen op het platform dit jaar opnieuw toenemen volgens de nationale federatie van apothekers. De woordvoerder van APB bevestigde dat spoedoverleg plaatsvindt over de technische problemen, maar zegt dat de bond niet rechtstreeks betrokken was bij het overleg. De elektronische voorschriften bestaan al zes jaar.