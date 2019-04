Antigifcentrum krijgt 25 oproepen per dag voor vergissingen met geneesmiddelen SPS

08 april 2019

08u56

Bron: Belga 0 Medisch Het Antigifcentrum kreeg in 2018 ruim 9.300 oproepen binnen over vergissingen met geneesmiddelen, dat zijn er gemiddeld zowat 25 per dag. Meer dan de helft heeft te maken met overdosering. Dat schrijft het magazine 'De Apotheker’.

Geneesmiddelen zijn bij het Antigifcentrum verantwoordelijk voor de helft van de oproepen. Het gaat daarbij onder meer om therapeutische vergissingen: overdosering, gebruik van een verkeerd product, onverwachte nevenwerkingen, verkeerde toedieningswijze, interactie met andere producten, inname van vervallen geneesmiddelen, enz.

Therapeutische vergissingen hebben vaak betrekking op overdosering (4.900 oproepen), opvallend veel bij kinderen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat ouders elk apart van elkaar tot de conclusie komen dat ze allebei een geneesmiddel aan hun kind hebben gegeven, bijvoorbeeld hoestsiroop of pijnstillers. Of ze gebruiken de verkeerde doseerpipet, niet-geijkte lepels, of ze geven de dosis die voorzien is voor een ouder kind in het gezin aan de jongste.

Hospitalisatie

Ook het toedienen van een verkeerd product komt vaak voor (zowat 2.000 oproepen): door medicatie zonder verpakking te laten rondslingeren wordt een slaapmiddel al eens verward met een antidepressivum, of een middel tegen buikloop. Of druppelflesjes met fysiologisch water worden verwisseld met essentiële oliën.

Therapeutische vergissingen komen zowel bij volwassenen (60 procent) als bij kinderen (40 procent) voor, en voornamelijk 's avonds of 's nachts. Vermoeidheid, onvoldoende verlichting of slecht zicht kunnen een verklaring zijn voor de verwarring tussen gelijkende verpakkingen, zegt 'De Apotheker'.

Bij kinderen gebeurt de blootstelling aan geneesmiddelen vooral per ongeluk. In zowat één op de vijf oproepen voor blootstelling aan geneesmiddelen bij kinderen raden de artsen een hospitalisatie aan.

Oproepen voor blootstelling aan geneesmiddelen bij volwassenen gaan in meer dan één op de vier gevallen over middelen die ingrijpen op het centrale zenuwstelsel: slaapmiddelen, kalmeermiddelen, antidepressiva en antipsychotica. Op de tweede plaats staan pijnstillers.