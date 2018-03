Anticonceptiepil voor mannen kan over 5 jaar al in de rekken liggen kg

16 maart 2018

23u10

Bron: Science Alert 0 Medisch Wetenschappers zijn weer een stapje dichter bij de anticonceptiepil voor mannen. Een groep Australische wetenschappers ontwikkelde een hormoonvrije pil die binnen vijf tot tien jaar op de markt zou kunnen komen.

De anticonceptiepil voor mannen zou – in tegenstelling tot de conventionele pil - niet werken op basis van hormonen. In plaats daarvan zet het in op een belemmering van de ejaculatie. De natuurlijke proteïnen die verantwoordelijk zijn voor de spiertrekkingen die de ejaculatie in gang zetten, worden geblokkeerd waardoor er geen sperma vrijkomt. Het effect zou volledig opgeheven worden zodra de pil niet meer wordt genomen.

Succesvol bij muizen

“We komen zo dichter bij het ontwikkelen van een handige, veilige en effectieve, non-hormonale orale contraceptiva voor mannen dat altijd omgekeerd kan worden,” verklaart onderzoeker Sab Ventura. Het effect kon al worden bewezen in testen met muizen. Een pil die veilig is voor menselijke consumptie, is er nog niet, hoewel dat volgens Ventura mogelijk niet lang meer duurt.

Een deel van het werk is al achter de rug. Er is namelijk al een geneesmiddel op de markt die één van de twee proteïnen blokkeert die instaan voor de ejaculatie; nu moet er enkel nog een pil ontwikkeld worden om ook de tweede proteïne te blokkeren. Als ook dat lukt, dan kunnen de eerste menselijke proeven beginnen en kan de pil over vijf tot tien jaar al in de handel verschijnen, aldus Ventura. De groep onderzoekers kreeg alvast een beurs van 150.000 dollar, oftewel zo'n 121.000 euro, om het onderzoek te bekostigen.

Hormoonvrij

Omdat de pil hormoonvrij is, overwint het geneesmiddel in theorie nu al één van de grootste hordes die vele andere experimenten deed mislukken. “Vorige strategieën concentreerden zich op hormonale targets of mechanismen die leidden tot dysfunctioneel sperma dat niet in staat is om te bevruchten, maar ze ontregelen ook de seksuele activiteit en veroorzaken een onomkeerbaar effect op vruchtbaarheid op lange termijn," legt Ventura uit.

Met de pil die momenteel wordt ontwikkeld, zou dat niet het geval zijn. “Met deze non-hormonale aanpak wordt het sperma niet beïnvloed zodat de contraceptie snel omgekeerd kan worden als de medicatie is gestopt.”