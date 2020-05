Anti-vaxxers winnen aan terrein en kunnen binnen 10 jaar (online) in de meerderheid zijn AW

15 mei 2020

16u20

Bron: Eurekalert 13 Medisch In een tijd waarin tal van mensen gespannen hun adem inhouden totdat er een veilig vaccin bestaat dat Covid-19 de wereld uit helpt, lijkt het haast surreëel. De zogeheten anti-vaxxers winnen aan terrein. Meer zelfs, een In een tijd waarin tal van mensen gespannen hun adem inhouden totdat er een veilig vaccin bestaat dat Covid-19 de wereld uit helpt, lijkt het haast surreëel. De zogeheten anti-vaxxers winnen aan terrein. Meer zelfs, een recent onderzoek suggereert dat de anti-vaxxers binnen 10 jaar in de meerderheid zijn. Online althans.

Als de discussie omtrent vaccinaties een slagveld zou zijn, zou de achterdocht aan het winnen zijn. Dat suggereert een Amerikaans onderzoek dat meer dan 1.300 Facebookpagina’s - denk daarbij aan RAGE Against the Vaccines en the Bill & Melinda Gates Foundation - en zo’n 100 miljoen gebruikers analyseerde. Wat bleek? Pagina’s die tégen vaccinaties gekant zijn, hebben dan wel minder volgers, maar ze zijn talrijker, snelgroeiend en veel beter verbonden met onbesliste Facebookgebruikers. Als deze tendens zich voortzet, zal het anti-vaccinatiekamp snel in de meerderheid zijn. Zo luidt de conclusie van het onderzoek.



Voorlopig ziet het ‘slagveld’ er als volgt uit: het ene (grotere) kamp is voor vaccinaties. Het andere kamp is kleiner én ertegen. Daarnaast is er nog een derde kamp, dat moet voor zichzelf nog uitmaken of het zich bij de pro’s of de contra’s aansluit.

Netwerk

Op basis van die drie kampen maakten de Amerikaanse onderzoekers een netwerkkaart: de anti-vaxxers kregen een rode kleur, de pro’s een blauwe kleur en de twijfelaars een groene kleur. Vervolgens werd onderzocht op welke manier de pagina’s en de gebruikers met elkaar verbonden waren. Zo ontstond al snel een duidelijk netwerk.



En de anti-vaxxers lijken zich in het midden van het slagveld te begeven. Het gaat natuurlijk niet om een echt slagveld, dus wat betekent dat concreet? Hoewel pagina’s die wantrouwig staan tegenover vaccins in de minderheid zijn, begeven ze zich centraal en zijn ze nauw verweven met de groepen zonder mening. Die groepen bleken actief op zoek te gaan naar informatie bij de rode clusters. De blauwe cluster (die voor vaccinaties is) bevindt zich aan de rand van het slagveld. Kortom, anti-vaxxers lijken Facebookgebruikers zonder mening veel makkelijker te bereiken.

Andere elementen

Natuurlijk laten de personen die achter de Facebookgroepen en -profielen schuilen zich niet enkel beïnvloeden door online pagina’s. Er gaat meer schuil achter de mening van een individu. Neil Johnson, onderzoeksleider en datawetenschapper aan de George Washington University, geeft eveneens toe dat zijn netwerk een eerste “onvolmaakte” poging is om de beweging van anti-vaxxers in kaart te brengen. “Maar de belangrijkste resultaten van ons onderzoek zijn robuust.”

