Amerikaanse ziekenhuizen mogen coronapatiënten antimalariamiddel geven jv

30 maart 2020

07u30

Bron: AFP 0 Medisch In Amerikaanse ziekenhuizen mogen mensen die besmet zijn met het coronavirus, chloroquine en hydroxychloroquine krijgen. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder (FDA) beslist. Het gaat om middelen die al langer gebruikt worden ter voorkoming en bestrijding van malaria. De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich er al groot voorstander van, hoewel er nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat ze werken tegen COVID-19-besmetting.

De Food and Drug Administration gaf artsen zondag de goedkeuring om chloroquine en hydroxychloroquine voor te schrijven "aan gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 - tieners en volwassenen - indien een klinische test niet beschikbaar of niet mogelijk is".

President Trump sprak een week geleden al vol lof over de middelen. "Er bestaat een goede kans dat dit een enorme impact kan hebben. Het zou een geschenk uit de hemel zijn als dit zou werken", verklaarde hij.

Meerdere instellingen werken aan klinische studies. Niet iedereen is overtuigd dat de inzet van chloroquine en hydroxychloroquine een doorbraak zal vormen. Sceptici wijzen op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Zo stelde een Chinese studie enkele dagen geleden nog dat hydroxychloroquine niet beter werkt dan andere behandelingen tegen het coronavirus.

Lees ook:

Het traject van een coronapatiënt: wat staat je te wachten in het ziekenhuis en wanneer beland je op intensieve? (+)