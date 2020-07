Amerikaanse studie: “Malariamiddel helpt wel tegen corona” LH

Bron: ANP 0 Medisch Het malariamiddel hydroxychloroquine helpt wel tegen het coronavirus. Het medicijn verlaagt bij opgenomen patiënten het risico dat ze aan het virus sterven, meent een team wetenschappers van een gezondheidsorganisatie in Michigan.

De Amerikaanse nieuwszender CNN spreekt over een verrassende studie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zette een onderzoek naar de werking stop vanwege gebrek aan resultaat. Ook andere studies, onder meer in Nederland, lieten geen positief effect zien bij al besmette personen. Er is zelfs gewaarschuwd voor gevaarlijke bijwerkingen. Onlangs besloot de Amerikaanse overheid nog dat hydroxychloroquine niet meer mag worden toegediend in noodgevallen bij coronabehandelingen.

De deskundigen van Henry Ford Health System onderzochten 2.541 behandelde patiënten. Van de zieken die geen hydroxychloroquine kregen, stierf ruim 26 procent. Van de zieken die wel met het malariamiddel werden behandeld, bezweek 13,5 procent. Het laat zien dat hydroxychloroquine mogelijk nuttig kan zijn als behandeling tegen het coronavirus en onder de juiste omstandigheden mogelijk een redder in de nood, aldus de organisatie.

Het middel was door de Amerikaanse president Trump eerder de hemel in geprezen. Hij zou het zelf hebben gebruikt uit voorzorg.

De Britten maakten eerder deze week bekend onderzoek naar het malariamiddel te willen herstarten. Zij willen uitvissen of hydroxychloroquine corona-infecties kan voorkomen.