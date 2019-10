Amerikaanse laborante prikt zichzelf met besmette naald waarna haar vinger opzwelt en zwart wordt

Medisch

Nadat een 26-jarige laborante in San Diego (VS) zichzelf prikte met een naald, had ze zichzelf onbedoeld besmet met het vacciniavirus, een virus dat behoort tot de pokkenvirusfamilie. Al snel zwol het topje van haar vinger op en werd die roetzwart. Het zou drie maanden duren voordat haar vinger terug genezen was. Dat staat te lezen in het tijdschrift Morbidity and Mortality Weekly Report , gepubliceerd door het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).