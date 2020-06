Amerikaans coronavaccin vanaf juli getest op 30.000 vrijwilligers YV

Bron: Belga 0 Medisch Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna zal vanaf juli een experimenteel vaccin tegen longziekte Covid-19 testen op dertigduizend vrijwilligers. Dat maakte Moderna vandaag bekend. Het gaat om de derde en laatste fase van klinische tests.

Uit de tests, op een groot aantal gezonde mensen, moet blijken of het vaccin efficiënter is dan een placebo tegen de verspreiding van het coronavirus. Moderna werkte het protocol uit met het Amerikaanse Geneesmiddelenagentschap, de FDA. Voor de tests werkt Moderna samen met het Nationaal Gezondheidsinstituut (NIH).

483 miljoen dollar steun

Naast Moderna heeft ook de Universiteit van Oxford al een grootschalige test gelanceerd, op tienduizend vrijwilligers, waarvan het de resultaten in september verwacht. De Amerikaanse regering gaf 483 miljoen dollar (zo’n 424 miljoen euro) steun aan Moderna. Op 18 mei had het bedrijf gecommuniceerd dat het bemoedigende resultaten boekte bij een klein aantal van acht vrijwilligers, in de eerste fase klinische tests.



Fase twee, met zeshonderd vrijwilligers, begon eind mei. De vaccinatie gebeurt in twee dosissen, die met 28 dagen verschil worden toegediend. De helft van de deelnemers krijgt een placebo, op willekeurige basis. Als de dosis die gebruikt wordt bij de tests (100 microgram) efficiënt blijkt, wil Moderna 500 miljoen dosissen per jaar produceren, en “mogelijk tot een miljard”.

De technologie van Moderna, gebaseerd op messenger-RNA, heeft nooit zijn efficiëntie bewezen tegen andere virussen. Doel is om het lichaam de genetische informatie te bezorgen die nodig is om preventief een bescherming tegen het coronavirus te triggeren.