Amerikaans coronavaccin slaat aan: ‘Mogelijk nog dit jaar op de markt’ Stephen Friedrichs

15 juli 2020

17u10

Bron: AD 14 Medisch Hoopvol nieuws uit de Verenigde Staten: een experimenteel vaccin van farmaceut Moderna is goed aangeslagen bij 45 proefpersonen. Bij ieder van hen werden antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen, zo laat de Amerikaanse multinational weten.

Ook bleven de bijwerkingen beperkt: een handvol proefpersonen kreeg last van hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Het merendeel ondervond helemaal geen klachten. Volgens de farmaceut zorgt het vaccin voor een snelle en sterke reactie tegen het coronavirus.

Moderna wil nog deze maand starten met een grote proef waaraan zo'n 30.0000 proefpersonen deelnemen. In het gunstigste scenario komt het vaccin nog dit kalenderjaar op de markt, stelt een woordvoerster van het bedrijf: “Het is de bedoeling dat we in ieder geval begin volgend jaar zo’n 300 miljoen doses van vaccin beschikbaar hebben.”

Resultaten zeer bemoedigend

Zo ver is het echter nog niet: zo is het onder meer onduidelijk hoe lang de immuniteit van het vaccin aanhoudt. Weliswaar hebben alle proefpersonen nu antistoffen tegen corona, het is niet uitgesloten dat de afweer tegen corona na verloop van tijd afneemt. Moderna houdt dat de aankomende maanden in de gaten bij de eerste groep van 45 proefpersonen, aldus de woordvoerster.



Anthony Fauci, directeur van het Nationaal Instituut voor Infectieziekten en adviseur van president Donald Trump, noemt de resultaten van Moderna ‘zeer bemoedigend’. Tegelijkertijd temperde hij op de Amerikaanse televisie enigszins de verwachtingen: “Geen enkel vaccin geeft 100 procent bescherming. Daarnaast kan het zomaar nog eens anderhalf jaren duren voordat iedereen in de Verenigde Staten toegang heeft tot het vaccin.”



Het experimentele vaccin van de Amerikanen wijkt af van de meeste andere coronavaccins die nu in ontwikkeling zijn. Waar de meeste vaccins het virus nabootsen en een natuurlijke afweerreactie uitlokken, zit in het vaccin van Moderna een genetische code die ervoor zorgt dat cellen de benodigde antistoffen aanmaken.

Het is de bedoeling dat we in ieder geval begin volgend jaar zo’n 300 miljoen doses van vaccin beschikbaar hebben Woordvoerster farmaceut Moderna

China test op militairen

Moderna is niet de enige farmaceut die stappen maakt in de zoektocht naar een vaccin. Het verst gevorderd lijkt op dit moment AstraZeneca, dat in samenwerking met de universiteit van Oxford nog dit najaar een vaccin op de markt hoopt de brengen. Momenteel wordt dat vaccin getest in Brazilië en Zuid-Afrika. De Nederlandse regering heeft inmiddels zo’n 300 miljoen doses van dat vaccin besteld.

Ook in China zijn twee farmaceuten - Sinovac en CanSino - inmiddels gestart met het op grote schaal testen van potentiële vaccins. Dat gebeurt onder meer op militairen van het Chinese leger. Net zoals in de Verenigde Staten zijn de eerste resultaten hoopvol en kan, zo stellen de farmaceuten, een vaccin mogelijk rond de jaarwisseling klaar zijn voor gebruik.